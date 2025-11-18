English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Actress Urmila Unni Joins BJP: 'ഞാനൊരു മോദി ഫാൻ'; ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് നടി ഊർമിള ഉണ്ണി

Actress Urmila Unni Joins BJP: 'ഞാനൊരു മോദി ഫാൻ'; ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് നടി ഊർമിള ഉണ്ണി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഫാൻ ആണ് താൻ എന്നാണ് ഊർമിള ഉണ്ണി ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 18, 2025, 05:40 PM IST
  • താനൊരു മോദി ആരാധികയാണെന്ന് ഊർമിള ഉണ്ണി പറഞ്ഞു.
  • മനസുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബിജെപിയായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തന രം​ഗത്ത് സജീവമാകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Actress Urmila Unni Joins BJP: 'ഞാനൊരു മോദി ഫാൻ'; ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് നടി ഊർമിള ഉണ്ണി

കൊച്ചി: നടി ഊര്‍മിളാ ഉണ്ണി ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് നടി ഔദ്യോഗികമായി പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ബിജെപി നേതാവ് എ എന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഊർമിള ഉണ്ണിയെ ഷാൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. 

താനൊരു മോദി ആരാധികയാണെന്ന് ഊർമിള ഉണ്ണി പറഞ്ഞു. മനസുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബിജെപിയായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തന രം​ഗത്ത് സജീവമാകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഊര്‍മിളാ ഉണ്ണിയുടെ ബിജെപി പ്രവേശനം. ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാതാവ് ജി സുരേഷ് കുമാറും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

