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AMMA Controversy: 15 കോടി വാഗ്ദാനം! ബിജെപി നേതാവിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് മാലാ പാർവതി; ശ്വേതയ്ക്കെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നടിമാർ

'അമ്മ' പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നടിമാർ. അമ്മയിൽ നടന്നത് നടി അൻസിബ ഹസനെ വർഗീയവാദിയും ജിഹാദിയുമാക്കി ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നായിരുന്നു മാലാ പാർവതിയുടെ ആരോപണം. ശ്വേതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയിലുടെ പതനം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന്റെ പേരിലായിരുന്നുവെന്ന് അൻസിബ പറഞ്ഞു. നടി ഉഷ ഹസീനയും ശ്വേതക്കെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഉഷ ഹസീന, അൻസിബ ഹസൻ, മാലാ പാർവതി, മായ വിശ്വനാഥ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി കൊച്ചിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ശ്വേതയ്ക്കെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 04, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:54 PM IST
AMMA Controversy: 15 കോടി വാഗ്ദാനം! ബിജെപി നേതാവിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് മാലാ പാർവതി; ശ്വേതയ്ക്കെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നടിമാർ
Image Credit: Mala Parvathy | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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