/AMMA Controversy: 15 കോടി വാഗ്ദാനം! ബിജെപി നേതാവിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് മാലാ പാർവതി; ശ്വേതയ്ക്കെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നടിമാർ

കൊച്ചി: 'അമ്മ' പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നടിമാർ. അമ്മയിൽ നടന്നത് നടി അൻസിബ ഹസനെ വർഗീയവാദിയും ജിഹാദിയുമാക്കി ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നായിരുന്നു മാലാ പാർവതിയുടെ ആരോപണം. ശ്വേതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയിലുടെ പതനം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന്റെ പേരിലായിരുന്നുവെന്ന് അൻസിബ പറഞ്ഞു. നടി ഉഷ ഹസീനയും ശ്വേതക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഉഷ ഹസീന, അൻസിബ ഹസൻ, മാലാ പാർവതി, മായ വിശ്വനാഥ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി കൊച്ചിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ശ്വേതയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.
നടനും എംഎൽഎയുമായ രമേശ് പിഷാരടിയും ശ്വേതയും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ സംഭാഷണത്തിലെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് നടിമാർ അക്കമിട്ട് മറുപടി നൽകിുകയും ചെയ്തു.