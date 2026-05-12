Adhila Noora Bigg Boss: 'ലോകം സംശയിച്ചപ്പോഴും, സ്നേഹം കൊണ്ടും സ്വപ്നങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചും നേടിയെടുത്ത സ്വത്ത്'; ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അതിഥിക്കൊപ്പം ആദില നൂറ

Adhila Noora First Car: ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പുതിയ കാർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബി​ഗ് ബോസ് ഫെയിം ആദിലയും നൂറയും.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 12, 2026, 11:36 AM IST
  • ആദ്യ കാർ എന്നതിലുപരി മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആണ് ഈ കാർ തങ്ങൾക്കെന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്.
  • ലോകം സംശയിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചതിന്റെയും ഞങ്ങൾ എങ്ങും എത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മേലുള്ള മധുരപ്രതികരാവുമാണിതെന്ന് അവർ കുറിച്ചു.

Adhila Noora Bigg Boss: 'ലോകം സംശയിച്ചപ്പോഴും, സ്നേഹം കൊണ്ടും സ്വപ്നങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചും നേടിയെടുത്ത സ്വത്ത്'; ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അതിഥിക്കൊപ്പം ആദില നൂറ

ബി​ഗ് ബോസ് എന്ന ഷോയിലൂടെ കേരളക്കരയുടെ പ്രിയങ്കരരായി മാറിയ ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസ് ആണ് ആദില നസ്റിനും നൂറ ഫാത്തിമയും. സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളുടെ അവകാശ പോരാട്ട ചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റം കുറിച്ച പങ്കാളികളികളാണിവർ. ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7ൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇരുവർക്കും വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദത്തെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. സമൂഹം അവരെ അം​ഗീകരിച്ചുവെന്ന് തന്നെ പറയാം.

ആദിലയും നൂറയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ സജീവമാണ്. തങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇരുവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ പുതിയ വിശേഷവും സന്തോഷവും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇരുവരുമിപ്പോൾ. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ തങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഇരുവരും സ്വന്തമായൊരു കാർ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇവർ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആദ്യ കാർ എന്നതിലുപരി മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആണ് ഈ കാർ തങ്ങൾക്കെന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. ലോകം സംശയിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചതിന്റെയും ഞങ്ങൾ എങ്ങും എത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മേലുള്ള മധുരപ്രതികരാവുമാണിതെന്ന് അവർ കുറിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്താണിതെന്നും ആദില നൂറ കുറിച്ചു. 

 

കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...

"ആദ്യത്തെ വാഹനം എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കാർ ഞങ്ങൾക്ക്. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകം സംശയിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അതിനെ അതിജീവിച്ചതിന്റെയും, ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കിയ ഭയങ്ങളുടെയും, 'നിങ്ങളൊരിക്കലും ഇവിടം വരെ എത്തില്ല' എന്ന് പലരും വിശ്വസിപ്പിച്ച നിമിഷങ്ങളുടെയും മധുരപ്രതികാരമാണിത്. 

പലരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നും ഓർമ്മയിലുണ്ട്:
പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല.
ഈ ലോകത്ത് പരസ്പരം കൈകോർത്തു പിടിച്ച് അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

പക്ഷേ ഇന്ന്… പരസ്യമായി കൈകൾ കോർത്തുപിടിക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അധ്വാനവും സ്നേഹവും കണ്ണീരും ക്ഷമയും പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസവും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കാറാണിത്...ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത്. ഇതിനോടുള്ള വൈകാരികമായ അടുപ്പം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയെ അടുത്തറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാകൂ.

ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ അഭിമാനമുണ്ട്. അത് ഒരു കാർ വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല...മറിച്ച്, ഒരുമിച്ച് ഈ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കൈവിട്ടില്ല എന്നതിലാണ്."

