/Akhil NRD: ആരാണ് അഖിൽ എൻആർഡി? ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മറുപടി

മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററും നടനുമായ അഖിൽ എൻആർഡിയുടെ ഭാര്യ മേഘ, ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറടൊപ്പം പോയി എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഖിൽ. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെയാണ് അഖിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നാൽ, ഇവരുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഖിലിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും മുൻ ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥിയുമായ സായ് കൃഷ്ണ തനിക്ക് ഈ വാർത്ത വലിയൊരു ആഘാതമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് സീക്രട്ട് ഏജന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സായ് കൃഷ്ണ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചത്.
സായ് കൃഷ്ണയുടെ വാക്കുകൾ: "ഇതൊരു വിഷമകരമായ വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അഖിൽ എൻആർഡിയുടെ ഭാര്യ വീടുവിട്ടുപോയി. അവരുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. 2021 മുതൽ അഖിലുമായി നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്. ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി."
ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ അഖിൽ എൻആർഡി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്ററാണ്. മുപ്പതുകാരനായ അഖിൽ, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായും സജീവമായും ഇടപെടുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ താനൊരു ഉൾവലിയുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തമാശകളും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളും കുടുംബ സമേതമുള്ള വീഡിയോകളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഉള്ളത്. 2015-ൽ ടിക് ടോക്കിലൂടെയാണ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ടിക് ടോക്ക് നിരോധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യൂട്യൂബിലേക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഷോർട്സായുള്ള ചെറിയ തമാശ വീഡിയോകളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിത്തുടങ്ങിയ അഖിൽ, പിന്നീട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും സ്പൂഫുകളും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോകളും ചെയ്തിരുന്നു. 4.9 മില്യണിലധികം സബ്സ്ക്രൈബർമാരുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ചാനലുകളിൽ ഒന്നാണ്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 1.8 മില്യണോളം ഫോളോവേഴ്സും അഖിലിനുണ്ട്. 2022-ൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റിഫോർ സോഷ്യൽ മീഡിയ അവാർഡിൽ മികച്ച പുരുഷ എന്റർടെയ്നർ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വർഷത്തിലേറെ അദ്ദേഹം മർച്ചന്റ് നേവിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിന് പുറമെ അഭിനയ രംഗത്തും അഖിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ' എന്ന കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രത്തിലും 'ആശകൾ ആയിരം' എന്ന ചിത്രത്തിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളോളമുള്ള പരിചയത്തിന് ശേഷം 2024 നവംബറിലായിരുന്നു അഖിലും മേഘയും വിവാഹിതരായത്.
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