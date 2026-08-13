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Akhil NRD: ആരാണ് അഖിൽ എൻആർഡി? ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മറുപടി

Who Is Akhil NRD: ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ അഖിൽ എൻആർഡി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്ററാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 13, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:08 PM IST
Akhil NRD: ആരാണ് അഖിൽ എൻആർഡി? ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മറുപടി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Akhil NRD: ആരാണ് അഖിൽ എൻആർഡി? ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മറുപടി
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