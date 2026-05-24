Ponnamma Babu on AMMA:'അമ്മ'യിൽ തർക്കം രൂക്ഷം; ‌പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും ഈഗോ'യെന്ന് പൊന്നമ്മ ബാബു, നേതൃത്വം പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യം

ഒന്നിച്ച് നിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ് കലഹിക്കുന്നത്. നേതൃത്വം പിരിച്ചുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വഷളാകുമെന്ന് പൊന്നമ്മ ബാബു.
കൊച്ചി: അമ്മ സംഘടനയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റിയിലെ കലഹം പുറത്തുവന്നതോടെ നേതൃത്വം പിരിച്ചു വിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നടി പൊന്നമ്മ ബാബു. നിലവിലുള്ളവർ നേതൃസ്ഥാനത്ത് തുടർന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്ന് പൊന്നമ്മ ബാബു പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും തമ്മിൽ ഈഗോ പ്രശ്നമാണ്. ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവർ തമ്മിലാണ് കലഹം നടക്കുന്നത്. നേതൃനിരയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊന്നമ്മ ബാബു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ടിനി ടോമിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി അൻസിബ ഹസൻ രംഗത്തെത്തിയത്. തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്നും മതതീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു അൻസിബയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അതിനാലാണ് അമ്മയിൽ താൻ രാജിവെച്ചതെന്നുമായിരുന്നു അൻസിബ പറഞ്ഞത്.
പിന്നാലെ അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് ടിനി ടോം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംഘടനയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചന എന്നായിരുന്നു ടിനി ടോമിന്റെ പ്രതികരണം. ജിഹാദിയെന്ന് അൻസിബയെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ടിനി പറഞ്ഞു. നടി പ്രിയങ്കയും ടിനിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പരാതി ആസൂത്രിതമാണെന്നായിരുന്നു അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേതാ മേനോന്റെ ആരോപണം. രാജിക്കത്തിൽ പോലും അന്സിബ ടിനി ടോമിനെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശ്വേത പറഞ്ഞു.
അതിനിടെ, അൻസിബക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ നടി താനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ലക്ഷ്മിപ്രിയയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ലക്ഷ്മിപ്രിയ നിഷേധിച്ചു. അൻസിബക്ക് പിന്നിൽ നീനാ കുറുപ്പാണെന്നും, സെക്രട്ടറിയും പരിവാരങ്ങളും ചേർന്ന് അമ്മ ഓഫീസിനെ അധോലോക കേന്ദ്രമാക്കിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ടിനി ടോമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
