Memory Card Controversy: മെമ്മറി കാർഡ് വിവാദത്തിൽ കുക്കു പരമേശ്വരന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്; ദിലീപ് നിലവിൽ അംഗമല്ലെന്ന് 'അമ്മ' ഭാരവാഹികൾ

കൊച്ചി: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിലെ മെമ്മറി കാർഡ് വിവാദത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുക്കു പരമേശ്വരന് അന്വേഷണ സമിതിയുടെ ക്ലീൻ ചിറ്റ്. 2018-ലെ 'മീ ടൂ' വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വനിതാ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പരാതികളും വിവരങ്ങളും മെമ്മറി കാർഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് താരസംഘടന നിയോഗിച്ച സമിതി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ മെമ്മറി കാർഡ് കുക്കു പരമേശ്വരൻ അന്തരിച്ച നടി കെ.പി.എ.സി. ലളിതയ്ക്ക് കൈമാറിയതായാണ് സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതോടെ മെമ്മറി കാർഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് കുക്കു പരമേശ്വരന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
2018ൽ നടന്ന സംഭവമാണിത്. എന്നാൽ 2025ലെ 'അമ്മ' തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാത്രമാണ് മെമ്മറി കാർഡ് വിവാദം ഉയർന്നുവരുന്നത്. അതിനാൽ മെമ്മറി കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടനയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങൾക്ക് നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാമെന്നും, അതിന് തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നും അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേതാ മേനോനും ജോയി മാത്യുവും അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ദിലീപിന്റെ അംഗത്വം സംബന്ധിച്ചും ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചു. ദിലീപ് നിലവിൽ സംഘടനയിൽ അംഗമല്ലെന്നും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ആദ്യം അപേക്ഷ നൽകട്ടെയെന്നുമാണ് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
