നിയമം നീതിയുടെ വഴിക്ക് നീങ്ങട്ടെ എന്നായിരുന്നു അമ്മ പ്രതികരിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 8, 2025, 12:43 PM IST
  • നിയമം നീതിയുടെ വഴിക്ക് നീങ്ങട്ടെ; അമ്മ കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് വിധി പ്രസ്താവത്തിന് ശേഷം അമ്മ സംഘടന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്.

  1. Actress Attack Case: വിധി അപ്രതീക്ഷിതം എന്ന് പ്രോസിക്യുട്ടർ; ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും

AMMA Response: 'നിയമം നീതിയുടെ വഴിക്ക് നീങ്ങട്ടെ; അമ്മ കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു'; നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് വിധിയിൽ പ്രതികരിച്ച് അമ്മ

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിധിയിൽ പ്രതികരണവുമായി അമ്മ. ''നിയമം നീതിയുടെ വഴിക്ക് നീങ്ങട്ടെ; അമ്മ കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു'' എന്നാണ് വിധി പ്രസ്താവത്തിന് ശേഷം അമ്മ സംഘടന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്. 

കേസില്‍ പള്‍സര്‍ സുനിയടക്കമുള്ള ആറു പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഒന്ന് മുതല്‍ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികള്‍ കേസില്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. നടന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. പൾസർ സുനി, മാർട്ടിൻ ആൻറണി, ബി മണികണ്ഠൻ, വിപി വിജീഷ്, വടിവാൾ സലിം, പ്രദീപ്, എന്നിവരാണ് ബലാത്സംഗകേസില്‍ പ്രതികള്‍. ആറ് പ്രതികളുടെയും എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞു. ഇവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷാ വിധി പ്രഖ്യാപനം 12ന് നടക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. ജഡ്ജി ഹണി എം വര്‍ഗീസാണ് കേസില്‍ വിധി പറഞ്ഞത്. 

Also Read: Dileep against Manju Warrier: ​'ഗൂഢാലോചന പറഞ്ഞത് മഞ്ജു, തനിക്കെതിരായ നീക്കം തുടങ്ങിയത് അതിന് ശേഷം'; മഞ്ജു വാര്യരുടെ പേരെടുത്ത് വിമർശിച്ച് ദിലീപ്

അതേസമയം, എട്ടാം പ്രതി ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായി. ബലാത്സംഗകേസില്‍ ദിലീപിന്റെ പേരില്ല. ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് തെളിവില്ലാത്തതിനാല്‍ കോടതി ദിലീപിനെ വെറുതെവിടുകയായിരുന്നു. എട്ടര വര്‍ഷത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേസില്‍ ഇന്ന് കോടി വിധി പറഞ്ഞത്.

