Ananthan Kaadu Movie: തീതുപ്പും തോക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ചങ്കുറപ്പോടെ... 'അനന്തൻ കാട്' പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

മുരളി ഗോപി തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന 'അനന്തൻ കാട്' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിലെ പുതിയ പോസ്റ്റർ തിരുവോണം ദിനത്തിൽ പുറത്തിറക്കി. ചിത്രത്തിൽ നായക കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന ആര്യ, മുരളി ഗോപി, വിജയരാഘവൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, അച്യുത് കുമാർ, സുനിൽ, അപ്പാനി ശരത്, ദേവ് മോഹൻ, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, നിഖില വിമൽ തുടങ്ങിയവരാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. 'ടിയാൻ' സംവിധാനം ചെയ്ത ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാർ ആണ് 'അനന്തൻ കാട്' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി തിരുവനന്തപുരം പശ്ചാത്തലമായി ഇറങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിൽ വമ്പൻ താരനിരയും ഒന്നിക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ അന്യഭാഷ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. മികച്ചൊരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും ചിത്രമെന്ന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ടീസർ. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകളും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ALSO READ: ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും ലുക്മാനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ‘വള’ സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
കാന്താര, മംഗലവാരം, മഹാരാജ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ അജനീഷ് ലോകനാഥാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷക-നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയ 'ടിയാൻ' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മുരളി ഗോപിയും ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. വൻവിജയമായി മാറിയ ‘മാർക്ക് ആന്റണി’ക്ക് ശേഷം മിനി സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാനറിൽ എസ്. വിനോദ് കുമാർ നിർമിക്കുന്ന പതിനാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'അനന്തൻ കാട്'.
ഇന്ദ്രൻസ്, മുരളി ഗോപി, സുനിൽ, അപ്പാനി ശരത്, നിഖില വിമൽ, ദേവ് മോഹൻ, സാഗർ സൂര്യ, റെജീന കാസാൻഡ്ര, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, അജയ്, കന്നഡ താരം അച്യുത് കുമാർ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. ഛായാഗ്രഹണം: എസ്.യുവ. എഡിറ്റർ: രോഹിത് വി എസ് വാരിയത്ത്. സംഗീതം: ബി അജനീഷ് ലോക്നാഥ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജെയിൻ പോൾ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: രഞ്ജിത്ത് കോതേരി. ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: ആർ. ശക്തി ശരവണൻ.
ALSO READ: മെറിലാൻഡ് സിനിമാസിന്റെ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രം 'കരം'; ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് സദാശിവൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: പ്രണവ് മോഹൻ. മേക്കപ്പ്: ബൈജു എസ്. ശബ്ദമിശ്രണം: വിഷ്ണു പി സി. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: അരുൺ എസ് മണി. ഗാനരചന: മുരളി ഗോപി. ആലാപനം: മുരളി ഗോപി. കളറിസ്റ്റ്: ശിവശങ്കർ, വി.ബി2എച്ച്. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അഭിൽ ആനന്ദ് എം ടി. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: എം എസ് അരുൺ. വിഎഫ്എക്സ്: ടിഎംഇഎഫ്എക്സ്. കോസ്റ്റ്യൂം: അരുൺ മനോഹർ. സ്റ്റിൽസ്: റിഷ്ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.