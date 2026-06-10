/Ansiba-Lakshmipriya Case: അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ല! ലക്ഷ്മി പ്രിയക്കും വനിതാ എസ്ഐക്കുമെതിരായ പരാതിയിൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്

കൊച്ചി: നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്കും തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ എസ്ഐ രേഷ്മയ്ക്കും എതിരെ നടി അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. വനിതാ എസ്ഐ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്നായിരുന്നു അൻസിബയുടെ പരാതി. എന്നാൽ മോശമായി പെരുമാറിയില്ലെന്നും വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുത മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തൃക്കാക്കര എ സി പി കമ്മീഷണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.
വ്യാജ പരാതി നൽകി ലക്ഷ്മിപ്രിയയും വനിതാ എസ്ഐയും ചേർന്ന് തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അൻസിബ പരാതിന നൽകിയത്. അൻസിബക്കെതിരെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ നൽകിയ പരാതിയിലും അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.