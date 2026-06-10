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Ansiba-Lakshmipriya Case: അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ല! ലക്ഷ്മി പ്രിയക്കും വനിതാ എസ്ഐക്കുമെതിരായ പരാതിയിൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്

നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്കും തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ എസ്ഐ രേഷ്മയ്ക്കും എതിരെ നടി അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. വനിതാ എസ്ഐ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്നായിരുന്നു അൻസിബയുടെ പരാതി. എന്നാൽ മോശമായി പെരുമാറിയില്ലെന്നും വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുത മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തൃക്കാക്കര എ സി പി കമ്മീഷണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.

Written ByKarthika V
Published: Jun 10, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:55 PM IST
Ansiba-Lakshmipriya Case: അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ല! ലക്ഷ്മി പ്രിയക്കും വനിതാ എസ്ഐക്കുമെതിരായ പരാതിയിൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്
Image Credit: Ansiba | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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