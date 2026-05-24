Ansiba Hassan: അൻസിബയുടെ പരാതി ഗൌരവമുള്ളത്; 'നേതൃത്വം മാറണം', അമ്മ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ മാലാ പാർവതി

Ansiba Hassan Controversy: അമ്മ സംഘടനയുടെ നിലപാടുകളെയും പ്രവർത്തനരീതിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് നടി മാലാ പാർവതി രംഗത്തെത്തി.
താരസംഘടനയായ ‘അമ്മ’യ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും ചേരിപ്പോരും പരസ്യമാകുന്നു. നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ നടിമാരായ അൻസിബ ഹസനും നീനാ കുറുപ്പും ഉന്നയിച്ച ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സംഘടനയുടെ നിലപാടുകളെയും പ്രവർത്തനരീതിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് നടി മാലാ പാർവതി രംഗത്തെത്തി. സംഘടനയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാരോട് പരസ്യമായി മാപ്പു ചോദിക്കുന്നുവെന്നും മാലാ പാർവതി വ്യക്തമാക്കി.
"തലപ്പത്ത് സ്ത്രീകൾ വന്നത് നാണക്കേടായി മാറി"; മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചതിൽ മാപ്പ്- മാലാ പാർവതി
സംഘടനയിൽ ഗുണപരമായ ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം തലപ്പത്തേക്ക് വരണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും അതിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതെന്നും മാലാ പാർവതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം വഷളാകുമെന്നും സംഘടനയ്ക്ക് ഇതൊരു വലിയ നാണക്കേടായി മാറുമെന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് "സമസ്താപരാധം നാട്ടുകാരോട് മാപ്പു പറയുന്നു" എന്ന് അവർ പ്രതികരിച്ചത്.
കുക്കു പരമേശ്വരനും ശ്വേത മേനോനും സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ട് ചേരികളിലായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇത്തരം ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നതിലും തനിക്ക് ഖേദമുണ്ടെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഇവർക്ക് പരസ്പരം അടി കൂടാനല്ലല്ലോ സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനം നൽകിയത്? വരാനിരിക്കുന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്."- മാലാ പാർവതി പറഞ്ഞു.
ആശയവിനിമയമില്ലായ്മയും ഗ്രൂപ്പ് കളികളും
സംഘടനയിലെ കാര്യങ്ങൾ 'അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട്' എന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് മാലാ പാർവതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു സാധാരണ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും താൻ അറിയാറില്ല. നേതൃത്വവും അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ആശയവിനിമയവും നടക്കുന്നില്ല. സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക യോഗങ്ങൾ ചേരുന്ന വിവരം പോലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും അറിയുന്നത്. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ തമ്മിലുള്ള ചെളിവാരിയെറിയലാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി നടക്കുന്നതെന്നും മാലാ പാർവതി തുറന്നടിച്ചു.
അൻസിബയുടെയും നീനാ കുറുപ്പിന്റെയും പരാതികൾ ഗൗരവമുള്ളത്
ടിനി ടോമിനെതിരെ അൻസിബ ഹസൻ ഉന്നയിച്ച പരാതികൾ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് മാലാ പാർവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താൻ നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അൻസിബ മുൻപും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തനിക്കെതിരെ മോശം രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതായും അവിഹിത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതായും, തന്നെ 'ജിഹാദി' എന്ന് വിളിച്ചതായും അൻസിബ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മറ്റു പലരെയും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ടിനി ടോം പ്രചരിപ്പിച്ചതായും അൻസിബ ആരോപിച്ചു. ടിനി ടോമിന്റെ ഇത്തരം മോശം പെരുമാറ്റം കാരണമാണ് താൻ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി ഒഴിഞ്ഞതെന്നും അൻസിബ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അൻസിബയ്ക്ക് പുറമെ നടി നീനാ കുറുപ്പും ടിനി ടോമിനെതിരെ സമാനമായ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്നോട് അശ്ലീലം പറയുകയും അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നീനാ കുറുപ്പിന്റെ പരാതി.
ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ
നടിമാർ ടിനി ടോമിനെതിരെ രംഗത്തുവന്ന സംഭവത്തിൽ 'അമ്മ'യുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോൻ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുണ്ടായ ഈ വിവാദങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് ശ്വേത മേനോന്റെ വാദം.
