Ansiba Hassan: 'അത് അവർ നേരിട്ട് പറയട്ടെ'; മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്ന ശ്വേതയുടെ അവകാശവാദം തള്ളി അൻസിബ

കൊച്ചി: അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് മറുപടിയുമായി നടി അൻസിബ ഹസൻ. താൻ രാജിവയ്ക്കരുതെന്ന് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും വരെ പറഞ്ഞതായിട്ടായിരുന്നു ശ്വേതയുടെ എഫ്ബി പോസ്റ്റ്. എന്നാൽ ഈ വിശദീകരണത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നായിരുന്നു അൻസിബയുടെ പ്രതികരണം. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും തന്നെ ഇക്കാര്യം പറയട്ടെ എന്നും നടി പറഞ്ഞു. ടിനി ടോമിനെതിരായ കേസിൽ കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷനിൽ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയപ്പോഴാണ് അൻസിബയുടെ പ്രതികരണം.
സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പുകളിലാണ് ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരാതിയിൽ പോലീസ് ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറായത്.
ശ്വേതയുടെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം
(You may shoot me with your words… But still, like air, I’ll rise. - Maya Angelou)
I want to thank Mammookka & Lalettan for being my rock. രാജിവെക്കരുതെന്നും, എന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണമെന്നും, പോരാടണമെന്നും അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു.
I also want to thank every AMMA member who stood by me, and believed this fight was worth fighting.
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