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Ansiba Hassan: 'അത് അവർ നേരിട്ട് പറയട്ടെ'; മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്ന ശ്വേതയുടെ അവകാശവാദം തള്ളി അൻസിബ

മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻറെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്ന ശ്വേതയുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രതികരണവുമായി അൻസിബ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 04, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:59 PM IST
Ansiba Hassan: 'അത് അവർ നേരിട്ട് പറയട്ടെ'; മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്ന ശ്വേതയുടെ അവകാശവാദം തള്ളി അൻസിബ
Image Credit: Ansiba | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Ansiba Hassan: 'അത് അവർ നേരിട്ട് പറയട്ടെ'; മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്ന ശ്വേതയുടെ അവകാശവാദം തള്ളി അൻസിബ
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