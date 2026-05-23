Shwetha Menon: 'രാജിക്കത്തിൽ ടിനിക്കെതിരായ പരാമർശമില്ല, പരാതി ലഭിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക്; അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ ശ്വേതാ മേനോന്‍

അൻസിബയുടെ രാജിക്കത്തിൽ പോലും ടിനിക്കെതിരായ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് പരാതി ലഭിച്ചതെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ
കൊച്ചി: നടന് ടിനി ടോമിനെതിരായ നടി അന്സിബ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോൻ. അൻസിബയുടെ പരാതി എഎംഎംഎയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ആണെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ പറഞ്ഞു. പരാതി എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മറ്റി പരിശോധിക്കുമെന്നും ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി.
ഈ മാസം 12നാണ് അന്സിബയുടെ രാജി സ്വീകരിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങള് പറഞ്ഞായിരുന്നു രാജിയെന്നും ശ്വേത മേനോൻ പറഞ്ഞു. രാജിക്കത്തിൽ പോലും ടിനി ടോമിനെതിരായ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല. പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തിപരമായ പരാതികളിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി.
അമ്മയുടെ മെഡിക്കല് ക്യാമ്പ് നടക്കുമ്പോള് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു പരാതി വന്നത് ആസൂത്രിതമാണെന്നും ശ്വേതാ മേനോന് ആരോപിച്ചു. പരാതിയ്ക്ക് പിന്നാലെ അൻസിബയെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർ ഫോൺ എടുത്തിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പര്ക്കെതിരെ അന്സിബ പരാതി നല്കിയിരുന്നു. അത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമായിരുന്നതിനാൽ ഇടപെടാൻ ആകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ജനുവരിയിൽ മൂന്ന് പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് പോലീസിലും പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
ടിനി ടോമിനെതിരെ അൻസിബ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 16 അംഗങ്ങളാണ് ഇസിയിലുള്ളത്. പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഇടപെടില്ലായിരുന്നോ? എന്നും ശ്വേത പറഞ്ഞു. അമ്മയില് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്ക് അമ്മയ്ക്കുളളിലേ ചര്ച്ചയുണ്ടാവുകയുളളു. അത് പുറത്ത് പറയാനാകില്ലെന്നും ശ്വേതാ മേനോന് പറഞ്ഞു.
