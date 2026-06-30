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Ansiba Hassan: ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കോടതി; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ നടപടി

Ansiba Police Complaint: എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ പോലീസിന് നിർദേശം നൽകിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:21 PM IST
Ansiba Hassan: ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കോടതി; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ നടപടി
Image Credit: Ansiba | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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