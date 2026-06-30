/Ansiba Hassan: ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കോടതി; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ നടപടി

കൊച്ചി: നടിയും താരസംഘടനയായ എഎംഎംഎയുടെ മുൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ അൻസിബ ഹസന്റെ പരാതിയിൽ നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കോടതി. എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.
അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ ആകില്ലെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് അൻസിബ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഹർജിയിൽ പോലീസിനോട് കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടിയുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് കേസെടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. വ്യക്തിയധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ടിനി ടോമിനെതിരെ അൻസിബ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറി. ഈ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡിജിപി എസിപിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. പോലീസ് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി അൻസിബയുടെയും ടിനി ടോമിന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു പോലീസ് നിലപാട്.
കടവന്ത്ര പോലീസ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസിപിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അൻസിബ പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നിലപാട്.
വെറും കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടിനി ടോമിനെതിരായ പരാതിയെന്നായിരുന്നു പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. ടിനി ടോം ജിഹാദിയെന്ന് വിളിച്ചുവെന്നും മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ചുവെന്നും അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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