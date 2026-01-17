Kattalan Movie Teaser: തിയേറ്റർ ഇളക്കിമറിച്ച് 'കാട്ടാളൻ' ടീസർ ലോഞ്ച്; വമ്പൻ ആക്ഷൻ പഞ്ചുമായി ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ

ആന്റണി വർഗീസിനെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ആക്ഷൻ ചിത്രം 'കാട്ടാളന്റെ' ആവേശകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. കൊച്ചിയിലെ വനിതാ വിനിത തിയേറ്ററിൽ ആരാധകരും സിനിമാ പ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു ടീസർ ലോഞ്ച്. ക്യൂബ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലെ വിസ്മയകരമായ മികവ് കൊണ്ടാണ് ടീസറിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നത്.
മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള സംഘട്ടന രംഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമെന്ന് ടീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആന്റണി വർഗീസ് കാട്ടിൽ ആനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന രംഗങ്ങൾ വിഎഫ്എക്സിന്റെ സഹായമില്ലാതെ യഥാർത്ഥ ആനയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് സിനിമാ പ്രേമികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി 'ഓങ് ബാക്ക്' സിനിമകളിലൂടെ ലോകപ്രശസ്തനായ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ കെച്ച കെംബാക്ഡിയും സംഘവുമാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. 'പോങ്' എന്ന ആനയും ഈ ചിത്രത്തിൽ നിർണ്ണായക വേഷത്തിലുണ്ട്.
'കാന്താര', 'മഹാരാജ' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയ അജനീഷ് ലോക്നാഥിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ടീസറിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ നടി ദുഷാര വിജയനാണ് നായിക. തെലുങ്ക് താരം സുനിൽ, കബീർദുഹാൻ സിംഗ്, രാജ് തിരാണ്ടുസു, ബോളിവുഡ് താരം പാർഥ് തിവാരി എന്നിവർക്കൊപ്പം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ജഗദീഷ്, സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. വ്ലോഗർ ഹനാൻഷാ, റാപ്പർ ബേബി ജീൻ, ഹിപ്സ്റ്റർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ജോബി വർഗീസ്, പോൾ ജോർജ്, ജെറോ ജേക്കബ് എന്നിവരുടെ തിരക്കഥയ്ക്ക് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ണി ആർ ആണ് സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ വമ്പൻ പ്രീ-റിലീസ് റെക്കോർഡുകളും ഓവർസീസ് ബിസിനസ്സും സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രം മെയ് 14-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 'മാർക്കോ' എന്ന വിജയചിത്രത്തിന് ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് പുറത്തിറക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാട്ടാളൻ.
എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ജുമാന ഷരീഫ്, ഛായാഗ്രഹണം - റെനഡിവേ, അഡീഷണൽ ഛായാഗ്രഹണം - ചന്ദ്രു സെൽവരാജ്, സംഗീതം- ബി അജെനീഷ് ലോക്നാഥ്, എഡിറ്റിംഗ് -ഷമീർ മുഹമ്മദ്, സംഘട്ടനം- കെച്ച കെംബാക്ഡി, ആക്ഷൻ സന്തോഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ- സുനിൽ ദാസ്, ക്രീയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ഡിപിൽ ദേവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ, ഓഡിയോഗ്രഫി- രാജകൃഷ്ണൻ എം ആർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ- കിഷൻ, സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ.
മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, വരികൾ- സുഹൈൽ കോയ, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ- അമൽ സി സദർ, നൃത്തസംവിധാനം- ഷരീഫ്, വിഎഫ്എക്സ്- 3 ഡോർസ്, ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബുഷൻ പാർട്ണർ - ഫാർസ് ഫിലിംസ്, പിആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ, മലയാളം പിആർഒ- ആതിര ദിൽജിത്, ഹിന്ദി മാർക്കറ്റിങ്- മാക്സ് മാർക്കറ്റിങ് ലിമിറ്റഡ്, തമിഴ് പിആർഒ- സതീഷ് എസ് 2 ഇ, ശ്രീ വെങ്കടേഷ് പി, തമിഴ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്- ആകാശ്, തെലുങ്ക് പിആർഒ- വംശി ശേഖർ, തെലുങ്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് - ഹാഷ്ടാഗ് മീഡിയ, ദിലീപ്, കന്നഡ പിആർഒ- ശ്രേയ ഉഞ്ചലി, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ- ഐഡൻറ് ലാബ്സ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്സ്.
