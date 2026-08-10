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AR Rahman Son Accident: എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകൻ എ.ആർ. അമീന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്ക്; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

കാർ അപകടത്തിൽ എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകന് പരിക്ക്. അമീന്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 10, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:10 PM IST
AR Rahman Son Accident: എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകൻ എ.ആർ. അമീന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്ക്; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം
Image Credit: AR Ameen | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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