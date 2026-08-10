/AR Rahman Son Accident: എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകൻ എ.ആർ. അമീന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്ക്; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകനും ഗായകനുമായ എ.ആർ. അമീന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചെന്നൈ ഗിണ്ടിയിലെ കാത്തിപ്പാറ ഫ്ലൈഓവറിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കോയമ്പേട്ടിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തിനൊപ്പം നഗരത്തിലേക്ക് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കവേ മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അമീന്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സൈഡ് റോഡിൽ നിന്ന് പ്രധാന റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച വാഗൺ-ആർ കാർ അമീൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പോർഷെ കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ കാവേരി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അമീനെയും സുഹൃത്തിനെയും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. വാഗൺ-ആറിലുണ്ടായിരുന്ന പരിക്കേറ്റയാളെ കലൈഞ്ജർ സെന്റിനറി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വാഹനങ്ങളും അടയാർ ട്രാഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിങ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
2015-ൽ 'ഓ കാതൽ കൺമണി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തെത്തിയ അമീൻ, അടുത്തിടെ 'പെഡ്ഡി'യിലെ തമിഴ് ഗാനത്തിലൂടെയും 'ഭീഗി ഭീഗി' എന്ന ആൽബത്തിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അതേസമയം, 'രാമായണം', 'ബട്വാര 1947', 'മൂൺ വാക്ക്', ധനുഷ്-മാരി സെൽവരാജ് ചിത്രം തുടങ്ങി നിരവധി വൻകിട പ്രോജക്ടുകളുടെ തിരക്കിലാണ് എ.ആർ. റഹ്മാൻ.
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