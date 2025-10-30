English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Thalavara Ott Release: കരിയറിലെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന കഥാപാത്രം; അർജുൻ അശോകന്റെ 'തലവര' ഒടിടിയിലെത്തി

Thalavara Ott Release: കരിയറിലെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന കഥാപാത്രം; അർജുൻ അശോകന്റെ 'തലവര' ഒടിടിയിലെത്തി

അഖിൽ അനിൽകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് അർജുൻ അശോകൻ അവകരിപ്പിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:01 AM IST
  • ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്.
  • തിയേറ്ററിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

Thalavara Ott Release: കരിയറിലെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന കഥാപാത്രം; അർജുൻ അശോകന്റെ 'തലവര' ഒടിടിയിലെത്തി

അർജുൻ അശോകനും രേവതി ശർമ്മയും നായികാനായകന്മാരായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് തലവര. അഖിൽ അനിൽകുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. ഷെബിൻ ബെക്കർ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റേയും മൂവിംഗ് നരേറ്റീവ്സിന്‍റേയും ബാനറിൽ ഷെബിൻ ബെക്കറും മഹേഷ് നാരായണനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ഓ​ഗസ്റ്റിൽ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. അശോകൻ, ദേവദർശിനി ചേതൻ, ശരത് സഭ, ആതിര മറിയം, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, സാം മോഹൻ, ഹരീഷ് കുമാർ, സോഹൻ സീനുലാൽ, ഷാജു ശ്രീധർ, വിഷ്ണു രഘു, മുഹമ്മദ് റാഫി, മനോജ് മോസസ്, ഷെബിൻ ബെൻസൺ, അശ്വത് ലാൽ, അമിത് മോഹൻ രാജേശ്വരി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്‍. 

Also Read: Pepe - Keerthy Suresh Movie: ആന്റണി വർഗീസും കീർത്തി സുരേഷും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു; പ്രൊജക്റ്റ് സൈനിങ്‌ വീഡിയോ പുറത്ത്

അഖിൽ അനിൽകുമാറാണ് സിനിമയുടെ കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഖിൽ അനിൽകുമാറും അപ്പു അസ്ലമും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചത്. കോ പ്രൊഡ്യൂസർ: റുവായിസ് ഷെബിൻ, ഛായാഗ്രഹണം: അനിരുദ്ധ് അനീഷ്, സംഗീതം: ഇലക്ട്രോണിക് കിളി, എഡിറ്റർ: രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, കലാസംവിധാനം: മിഥുൻ ചാലിശ്ശേരി, കോസ്റ്റ്യും: അക്ഷയ പ്രസന്നൻ, മേക്കപ്പ്: രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: അലക്സ് ഇ കുര്യൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ചാൾസ്, സൗണ്ട് മിക്സ്: വിഷ്ണു സുജാതൻ, ഗാനരചന: മുത്തു, ടിറ്റോ പി തങ്കച്ചൻ, ഡിഐ: ലിജു പ്രഭാകർ, വിഎഫ്എക്സ്: പിക്റ്റോറിയൽ എഫ്.എക്സ്, സ്റ്റണ്ട്: മാഫിയ ശശി, മഹേഷ് മാത്യു, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: റാം പാർത്ഥൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ഉദയൻ കപ്രശ്ശേരി, സ്റ്റിൽസ്: അജി മസ്കറ്റ്, ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോടൂത്ത്സ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Thalavara MovieArjun AshokanThalavara Ott Releaseതലവരതലവര ഒടിടി

