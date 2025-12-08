English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Arun Gopi: ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു; അരുൺ ഗോപിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറൽ

Arun Gopi: ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു; അരുൺ ഗോപിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറൽ

അരുൺ ഗോപിയുടെ പോസ്റ്റ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 8, 2025, 11:50 AM IST
  • ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു
  • ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് അരുൺ ഗോപി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റും ചിത്രവുമാണ്

  1. ​Actor Dileep Response: 'ഗൂഢാലോചന നടന്നത് തനിക്കെതിരെ'; പോലീസിന്റെ കള്ളക്കഥ കോടതിയിൽ പൊളിഞ്ഞുവെന്ന് ദിലീപ്

Arun Gopi: ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു; അരുൺ ഗോപിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറൽ

ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് അതിനും മണിക്കൂറുകൾ മുൻപേ അരുൺ ഗോപി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റും ചിത്രവുമാണ്. 

Also Read: വിധിക്ക് മുൻപ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ദിലീപ്

ഉദയസൂര്യനുനേരെ കൈയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അരുൺ ഗോപി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ' കഴിഞ്ഞു പോയ അസ്തമയത്തിൽ എനിക്ക് നിരാശയില്ല.. ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു..!!! എന്നായിരുന്നു അടിക്കുറിപ്പ്. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arun Gopy (@imarungopy)

2017 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രാമലീല എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് അരുൺ ഗോപി.  ചിത്രത്തിൽ ദിലീപായിരുന്നു നായകൻ.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപ് അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടർന്ന് സിനിമയുടെ റിലീസ് പലതവണ നീണ്ടുപോയിരുന്നു. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

