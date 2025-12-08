Arun Gopi: ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു; അരുൺ ഗോപിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറൽ

ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് അതിനും മണിക്കൂറുകൾ മുൻപേ അരുൺ ഗോപി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റും ചിത്രവുമാണ്.
Also Read: വിധിക്ക് മുൻപ് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ദിലീപ്
ഉദയസൂര്യനുനേരെ കൈയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അരുൺ ഗോപി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ' കഴിഞ്ഞു പോയ അസ്തമയത്തിൽ എനിക്ക് നിരാശയില്ല.. ഇന്നിന്റെ ഉദയത്തിൽ ഞാൻ അത്രമേൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു..!!! എന്നായിരുന്നു അടിക്കുറിപ്പ്.
2017 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രാമലീല എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് അരുൺ ഗോപി. ചിത്രത്തിൽ ദിലീപായിരുന്നു നായകൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപ് അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടർന്ന് സിനിമയുടെ റിലീസ് പലതവണ നീണ്ടുപോയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.