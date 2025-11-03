English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Asif Ali: 'ആ​ഗ്രഹിച്ചത് മികച്ച നടൻ; നിരാശയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് പ്രചോദനം ആണ്' - ആസിഫ് അലി

മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് ആണ് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് ആസിഫ് അലി വ്യക്തമാക്കി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:36 PM IST
  • മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം നോമിനേഷനിൽ വന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്.
  • കരിയറിൽ എപ്പോഴും കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഊർജമാണ് ഈ അംഗീകാരമെന്നും ആസിഫ് അലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൊച്ചി: മികച്ച അഭിനയത്തിനുള്ള പ്രത്യേക ജൂറി പരാമര്‍ശം നേടിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി നടൻ ആസിഫ് അലി. അവാർഡ് നേട്ടത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, പ്രത്യേക പരാമർശം വലിയ നേട്ടമാണെന്നും ആസിഫ് പറഞ്ഞു. താൻ ആ​ഗ്രഹിച്ചത് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരമാണെന്നും, നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഇനിയും ശ്രമിക്കാൻ പ്രചോദനമാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം നോമിനേഷനിൽ വന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. കരിയറിൽ എപ്പോഴും കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഊർജമാണ് ഈ അംഗീകാരമെന്നും ആസിഫ് അലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം അവാര്‍ഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും പക്ഷേ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒപ്പം, മമ്മൂട്ടി അല്ലങ്കില്‍ ആസിഫ് എന്ന് വന്നപ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു അഭിമാന നിമിഷമായിരുന്നുവെന്നും ആസിഫ് അലിയുടെ ഭാര്യ സമ പ്രതികരിച്ചു. 

Also Read: Manjummel Boys: അവാർഡുകൾ പിള്ളേര് തൂക്കിട്ടുണ്ട്; മികച്ച ചിത്രം മുതൽ കലാസംവിധാനം വരെ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' തൂത്തുവാരി

കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ആസിഫിന് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ലഭിച്ചത്. അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ടൊവിനോ തോമസും പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിന് അർഹനായി. ഭ്രമയു​ഗം എന്ന ചിത്രത്തിന് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനായപ്പോൾ, ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമയിലെ അഭിനയത്തിന് ഷംല ഹംസ മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി. 

Kerala State Film AwardsAsif Aliകേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്ആസിഫ് അലി

