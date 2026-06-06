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Athiradi Ott Release: 'അതിരടി' ഇനി ഒടിടിയിൽ; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

Athiradi Ott Release: അരുൺ അനിരുദ്ധൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം സോണി ലിവിലൂടെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 06, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:54 PM IST
Athiradi Ott Release: 'അതിരടി' ഇനി ഒടിടിയിൽ; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?
Image Credit: Athiradi | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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