നിവിൻ പോളി - ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂട്ടുകെട്ട് ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പ്രതിച്ഛായ. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ട്രെയിലറിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിവിൻ പോളി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ചിത്രം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമയാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനിടെ സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിവിൻ പോളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. നിവിൻ പോളിയുടെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചത്.
നിവിനുമായി ആദ്യാമായാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. പല രംഗങ്ങളും വളരെ അലസമായിട്ടാണ് നിവിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. എന്നാൽ ടേക്കിൽ അയാൾക്കൊരു മാജിക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. നമ്മളാരും കാരുതാത്ത ഒരു മാജിക്ക് ആണത്. അങ്ങനെയൊരു മാജിക്കിന്റെ ഗിരിശൃംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻലാൽ ആണ്. അത്തരത്തിലൊരു കഴിവ് നിവിനും ഉണ്ട് എന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിവിൻ വളരെ ഗംഭീരമായി ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വലിയ മുതൽമുടക്കുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് പ്രതിച്ഛായയെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു. താൻ ഈ പീൽഡിൽ നിലനിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്. ഇതൊരു പ്രൊപ്പഗാണ്ട സിനിമയല്ലെന്നും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലത് ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഷറഫുദ്ദീൻ, സായികുമാർ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, സബിത, നീതു, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
