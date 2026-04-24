കൊച്ചി: ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാജിവച്ചു. പുതിയ നേതൃത്വം വരട്ടെയെന്നാണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജി വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെഫ്ക ജനറൽ കൗൺസിൽ ഇതുവരെ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ രാജി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
