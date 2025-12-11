'അമ്മ'യുടെ തലപ്പത്ത് സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് പ്രതികരണത്തില് നിന്ന് അവര്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നടന് ബാബുരാജ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട നടന് ദിലീപിനെ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണോ എന്ന കാര്യം ഭാരവാഹികള് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു. മോഹന്ലാലായിരുന്നു തലപ്പത്തെങ്കില് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ബാബുരാജിന്റെ പ്രതികരണം.
ഇപ്പോഴും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും അഭിഭാഷകനെന്ന നിലയില് കോടതിവിധിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അതാണ് നാട്ടുനടപ്പെന്നും ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ വിധി തെറ്റാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാന് മേല്ക്കോടതിയുണ്ടെന്നും മേല്ക്കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാമെന്നും അതിജീവിതയോടുള്ള അനുകമ്പ, സ്നേഹം ഇതിനൊന്നും മാറ്റമില്ലെന്നും അന്ന് എങ്ങനെ നിന്നു, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുമെന്നും ബാബുരാജ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കണോ എന്ന കാര്യം അമ്മയുടെ ഭാരവാഹികള് തീരുമാനിക്കുമെന്നും തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനറല് ബോഡിയില് പറയുമെന്നും ബൈലോയില് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് സംഘടനയില് കാര്യങ്ങള് നടക്കേണ്ടതെന്നും ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭരണത്തിലുള്ളവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും അവരത് നല്ലരീതിയില് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നും സ്ത്രീകളാണ്, അവര്ക്കറിയാം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ബാബുരാജ് പ്രതികരിച്ചു.
ഈ സമയത്ത് മോഹന്ലാലിനെയാണ് ഓര്ക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ തലപ്പത്ത് ലാലേട്ടനായിരുന്നെങ്കില് എത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നേനെ. ഇപ്പൊ ഇവരായതുകൊണ്ട് അതില്നിന്ന് 'എസ്കേപ്പ്' ചെയ്ത് പോകാന് പറ്റും. ലാലേട്ടനായിരുന്നു തലപ്പത്തെങ്കില് നിങ്ങള് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് എല്ലാവരും കൂടി വീര്പ്പുമുട്ടിച്ചേനെ. ലാലേട്ടന് മാറിയത് നന്നായി എന്നാണ് ഞാനിപ്പൊ കരുതുന്നതെന്നും ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു. മഹാരാജാസ് കോളേജില് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവര്ക്ക് മഹാരാജാസ് എന്ന് കേള്ക്കുമ്പൊ ഒരു വികാരമാണെന്നും 'അമ്മ' എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങള്ക്ക് അതുപോലെ ഒരു വികാരമാണെന്നും അതിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര് ഇതിന് ഇന്നല്ലെങ്കില് നാളെ മറുപടി പറയുമെന്നും അവരതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു.
