Baby Girl Movie: ഓണത്തിന് നിവിൻ പോളി ആരാധകർക്ക് സമ്മാനം; 'ബേബി ​ഗേൾ' ഫസ്റ്റ് ലുക്കും മോഷൻ പോസ്റ്ററും വന്നു

ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും നിവിൻ പോളിയുടെ ബേബി ​ഗേൾ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 6, 2025, 12:00 AM IST
  • ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ-അരുൺ വർമ - ബോബി സഞ്ജയ്‌ എന്നീ കോമ്പോയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്.
  • ട്രാഫിക് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും ​ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും പ്രത്യേകതയുള്ള സിനിമയാണിത്.

Baby Girl Movie: ഓണത്തിന് നിവിൻ പോളി ആരാധകർക്ക് സമ്മാനം; 'ബേബി ​ഗേൾ' ഫസ്റ്റ് ലുക്കും മോഷൻ പോസ്റ്ററും വന്നു

നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന "ബേബി ഗേൾ" ഫസ്റ്റ് ലുക്കും മോഷൻ പോസ്റ്ററും പുറത്തുവിട്ടു. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ-അരുൺ വർമ - ബോബി സഞ്ജയ്‌ എന്നീ കോമ്പോയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്. ട്രാഫിക് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും ​ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും പ്രത്യേകതയുള്ള സിനിമയാണിത്. 

ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് "ബേബി ഗേൾ". ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഫയസ് സിദ്ദിഖ്. എഡിറ്റിംഗ് - ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ,സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്.,കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ - ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ.,എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നവീൻ. പി. തോമസ്.ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -സന്തോഷ് പന്തളം,പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ്. അഖിൽ യശോധരൻ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, കോസ്റ്റ്യും മെൽവി. ജെ, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്.

Also Read: Nellikkampoyil Night Riders: റൊമാൻ്റിക് സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറുമായി മാത്യൂ തോമസ്; 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്' റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു

ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുകു ദാമോദർ,അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു,പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്സിക്കുട്ടീവ്സ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ് . ജയശീലൻ സദാനന്ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്,വാഴൂർ ജോസ്. സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി.പ്രൊമോഷൻ കൺസ്ൾട്ടന്റ് വിപിൻ കുമാർ. വി,ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോഷൻസ് ആഷിഫ് അലി,അഡ്വർടൈസ്‌മെന്റ് ബ്രിങ്ഫോർത്ത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Baby girlNivin PaulyBaby Girl First LooKബേബി ​ഗേൾബേബി ​ഗേൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

