  • Baby Girl Motion Poster: 'ഓരോ നിശബ്ദതയിലും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു'; 'ബേബി ​ഗേൾ' മോഷൻ പോസ്റ്റർ

നിവിൻ പോളിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് കൊണ്ടാണ് ബേബി ​ഗേൾ ടീം പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 11, 2025, 12:14 PM IST
  • ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന "ബേബി ഗേൾ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു.
  • ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഫയസ് സിദ്ദിഖ്.

നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് "ബേബി ഗേൾ". ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ-അരുൺ വർമ - ബോബി സഞ്ജയ്‌ എന്നീ കോമ്പോയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. നിവിൻ പോളിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നിവിൻ പോളിയാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്.  ഓരോ നിശബ്ദതയിലും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു എന്ന ടാ​ഗ്ലൈനോടെയാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. ചിത്രം ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

Add Zee News as a Preferred Source

ട്രാഫികിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രവും ​ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന ചിത്രവുമാണിത്. ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന "ബേബി ഗേൾ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഫയസ് സിദ്ദിഖ്. എഡിറ്റിംഗ് - ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ,സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്.,കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ - ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ.,എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നവീൻ. പി. തോമസ്.ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -സന്തോഷ് പന്തളം,പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ്. അഖിൽ യശോധരൻ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, കോസ്റ്റ്യും മെൽവി. ജെ, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്.

Also Read: Paathirathri Trailer:ത്രില്ലടിപ്പിക്കാൻ നവ്യ - സൗബിൻ ചിത്രം 'പാതിരാത്രി'; ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്

ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുകു ദാമോദർ,അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു,പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്സിക്കുട്ടീവ്സ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ് . ജയശീലൻ സദാനന്ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്,വാഴൂർ ജോസ്.. സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി.പ്രൊമോഷൻ കൺസ്ൾട്ടന്റ് വിപിൻ കുമാർ. വി,ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോഷൻസ് ആഷിഫ് അലി,അഡ്വർടൈസ്‌മെന്റ് ബ്രിങ്ഫോർത്ത്. 

