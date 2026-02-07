English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Baby Girl Ott: നിവിൻ പോളിയുടെ 'ബേബി ​ഗേൾ' ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

സോണി ലിവിലൂടെയാണ് ബേബി ​ഗേൾ സ്ട്രീമിങ്ങിനെത്തുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:06 PM IST
സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളി നായകനായെത്തിയ "ബേബി ഗേൾ" ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ജനുവരി 23ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയം നേടാനായിരുന്നില്ല. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ-അരുൺ വർമ - ബോബി സഞ്ജയ്‌ കോമ്പോയിൽ എത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ജനിച്ച് നാല് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നു മറ്റൊരു മുഖ്യകഥാപാത്രം. ആശുപത്രി അറ്റൻഡറായാണ് നിവിൻ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 

തിയേറ്റർ റിലീസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം തികയും മുൻപ് തന്നെ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സോണി ലിവ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 12ന് ബേബി ​ഗേൾ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. 

Also Read: Mindiyum Paranjum Ott: ഉണ്ണി മുകുന്ദനും അപർണ ബാലമുരളിയും ഒന്നിച്ച "മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും" ഒടിടിയിൽ; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

ട്രാഫികിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിച്ച ചിത്രവും ​ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തിയ ചിത്രവുമാണിത്. ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങിയ "ബേബി ഗേൾ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഫയസ് സിദ്ദിഖ്. എഡിറ്റിംഗ് - ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ,സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്.,കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ - ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ.,എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നവീൻ. പി. തോമസ്.ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -സന്തോഷ് പന്തളം,പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ്. അഖിൽ യശോധരൻ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, കോസ്റ്റ്യും മെൽവി. ജെ, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്.

ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുകു ദാമോദർ,അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു,പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്സിക്കുട്ടീവ്സ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ് . ജയശീലൻ സദാനന്ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്,വാഴൂർ ജോസ്. സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി. പ്രൊമോഷൻ കൺസ്ൾട്ടന്റ് വിപിൻ കുമാർ. വി,ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോഷൻസ് ആഷിഫ് അലി,അഡ്വർടൈസ്‌മെന്റ് ബ്രിങ്ഫോർത്ത്. 

