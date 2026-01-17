English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Baby Girl Movie Trailer: ആശുപത്രി അറ്റൻഡറായി നിവിൻ; സസ്പെൻസ് നിറച്ച് 'ബേബി ​ഗേൾ' ട്രെയിലർ

Baby Girl Movie Trailer: ആശുപത്രി അറ്റൻഡറായി നിവിൻ; സസ്പെൻസ് നിറച്ച് 'ബേബി ​ഗേൾ' ട്രെയിലർ

സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളിയുടേതായി ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ബേബി ​ഗേൾ.    

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 17, 2026, 01:15 PM IST
  • ട്രാഫികിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രവും ​ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന ചിത്രവുമാണിത്.
  • ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന "ബേബി ഗേൾ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു.

Baby Girl Movie Trailer: ആശുപത്രി അറ്റൻഡറായി നിവിൻ; സസ്പെൻസ് നിറച്ച് 'ബേബി ​ഗേൾ' ട്രെയിലർ

സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് "ബേബി ഗേൾ". ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു. നി​ഗൂഢതയും സസ്പെൻസും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു ത്രില്ലറാണ് ബേബി ​ഗേൾ എന്നാണ് ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ചിത്രം ജനുവരി 23ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ-അരുൺ വർമ - ബോബി സഞ്ജയ്‌ കോമ്പോയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്. ആശുപത്രി അറ്റൻഡറായാണ് നിവിൻ വേഷമിടുന്നത്. ജനിച്ച് നാല് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്നുണ്ട്.

ട്രാഫികിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രവും ​ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന ചിത്രവുമാണിത്. ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന "ബേബി ഗേൾ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഫയസ് സിദ്ദിഖ്. എഡിറ്റിംഗ് - ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ,സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്.,കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ - ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ.,എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നവീൻ. പി. തോമസ്.ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -സന്തോഷ് പന്തളം,പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ്. അഖിൽ യശോധരൻ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, കോസ്റ്റ്യും മെൽവി. ജെ, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്.

Also Read: Kattalan Movie Teaser: തിയേറ്റർ ഇളക്കിമറിച്ച് 'കാട്ടാളൻ' ടീസർ ലോഞ്ച്; വമ്പൻ ആക്ഷൻ പഞ്ചുമായി ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ

ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുകു ദാമോദർ,അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു,പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്സിക്കുട്ടീവ്സ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ് . ജയശീലൻ സദാനന്ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്,വാഴൂർ ജോസ്.. സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി. പ്രൊമോഷൻ കൺസ്ൾട്ടന്റ് വിപിൻ കുമാർ. വി,ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോഷൻസ് ആഷിഫ് അലി,അഡ്വർടൈസ്‌മെന്റ് ബ്രിങ്ഫോർത്ത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

