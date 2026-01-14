English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Baby Girl Release: സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഹിറ്റിന് നിവിൻ പോളി; 'ബേബി ​ഗേൾ' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

Baby Girl Release: സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഹിറ്റിന് നിവിൻ പോളി; 'ബേബി ​ഗേൾ' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളിയുടേതായി ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ബേബി ​ഗേൾ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 14, 2026, 03:15 PM IST
  • ട്രാഫികിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രവും ​ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന ചിത്രവുമാണിത്.
  • ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന "ബേബി ഗേൾ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു.

Read Also

  1. Madhuvidhu Release: കല്യാണിയുടെ ആദ്യ ചിത്രം, നായകനായി ഷറഫുദ്ദീൻ; 'മധുവിധു' ഫെബ്രുവരിയിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ

Trending Photos

BT-37 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-37 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!
7
Gold price
Gold Rate January 14: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം!
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (13.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Baby Girl Release: സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഹിറ്റിന് നിവിൻ പോളി; 'ബേബി ​ഗേൾ' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് "ബേബി ഗേൾ". ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു. ജനുവരി 23ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ-അരുൺ വർമ - ബോബി സഞ്ജയ്‌ കോമ്പോയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ട്രാഫികിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രവും ​ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന ചിത്രവുമാണിത്. ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന "ബേബി ഗേൾ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഫയസ് സിദ്ദിഖ്. എഡിറ്റിംഗ് - ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ,സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്.,കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ - ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ.,എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നവീൻ. പി. തോമസ്.ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -സന്തോഷ് പന്തളം,പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ്. അഖിൽ യശോധരൻ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, കോസ്റ്റ്യും മെൽവി. ജെ, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്.

Also Read: Mollywood Times: ആഷിക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ 'മോളിവുഡ് ടൈംസ്'; മെയ് 15ന് തിയേറ്ററിലേക്ക്

ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുകു ദാമോദർ,അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു,പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്സിക്കുട്ടീവ്സ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ് . ജയശീലൻ സദാനന്ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്,വാഴൂർ ജോസ്.. സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി. പ്രൊമോഷൻ കൺസ്ൾട്ടന്റ് വിപിൻ കുമാർ. വി,ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോഷൻസ് ആഷിഫ് അലി,അഡ്വർടൈസ്‌മെന്റ് ബ്രിങ്ഫോർത്ത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Baby girlNivin Paulyബേബി ​ഗേൾബേബി ​ഗേൾ റിലീസ്നിവിൻ പോളി

Trending News