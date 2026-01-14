Baby Girl Release: സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഹിറ്റിന് നിവിൻ പോളി; 'ബേബി ​ഗേൾ' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് "ബേബി ഗേൾ". ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു. ജനുവരി 23ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ-അരുൺ വർമ - ബോബി സഞ്ജയ് കോമ്പോയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്.
ട്രാഫികിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിനും ബോബി സഞ്ജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രവും ഗരുഡന് ശേഷം അരുൺ ലിസ്റ്റിൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തുന്ന ചിത്രവുമാണിത്. ത്രില്ലർ മൂഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന "ബേബി ഗേൾ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോമോൾ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അഭിമന്യു തിലകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാൽ എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഫയസ് സിദ്ദിഖ്. എഡിറ്റിംഗ് - ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ,സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്.,കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ - ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ.,എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നവീൻ. പി. തോമസ്.ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -സന്തോഷ് പന്തളം,പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ്. അഖിൽ യശോധരൻ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, കോസ്റ്റ്യും മെൽവി. ജെ, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്.
ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുകു ദാമോദർ,അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു,പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്സിക്കുട്ടീവ്സ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ് . ജയശീലൻ സദാനന്ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്,വാഴൂർ ജോസ്.. സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി. പ്രൊമോഷൻ കൺസ്ൾട്ടന്റ് വിപിൻ കുമാർ. വി,ഡിജിറ്റൽ പ്രൊമോഷൻസ് ആഷിഫ് അലി,അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ബ്രിങ്ഫോർത്ത്.
