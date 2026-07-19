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Balan: The Boy Ott: ഒടിടി റിലീസിന് തയാറെടുത്ത് ചിദംബരത്തിന്റെ 'ബാലൻ: ദി ബോയ്'; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?‌

‌'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ചിദംബരം ഒരുക്കിയ ബാലൻ സീ5ല്ർ ആണ് സ്ട്രീമിങ്ങിനെത്തുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:27 PM IST
Balan: The Boy Ott: ഒടിടി റിലീസിന് തയാറെടുത്ത് ചിദംബരത്തിന്റെ 'ബാലൻ: ദി ബോയ്'; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?‌
Image Credit: Balan Movie | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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