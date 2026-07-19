Balan: The Boy Ott: ഒടിടി റിലീസിന് തയാറെടുത്ത് ചിദംബരത്തിന്റെ 'ബാലൻ: ദി ബോയ്'; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?‌

തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രമാണ് ബാലൻ. ചിദംബരം ഒരുക്കിയ ചിത്രം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രാമ ത്രില്ലർ ആണ്. തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 'ബാലൻ: ദി ബോയ്' ജൂലൈ 31ന് ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങുക. സീ5 ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തിനൊപ്പം തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും.
'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്. റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകള് നിറച്ച ചിത്രമാണ് ബാലൻ. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും തെസ്പിയൻ ഫിലിംസും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ ആണ്.
കാണാതായ അമ്മയെ തേടിയുള്ള ഒരു കൗമാരക്കാരന്റെ ജീവിതയാത്രയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ്, അഭിരാം രാധാകൃഷ്ണൻ, ജീൻ പോൾ ലാൽ, ഗിരീഷ് എ ഡി, ഫർസാന പാലത്തിങ്കൽ, ആനന്ദ് ഏകർഷി എന്നിവരുൾപ്പെടെ വൻ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യപരമായി വലിയ മുൻഗണന നൽകാത്ത ചിത്രമാണിത്. പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തോടും വൈകാരികതയോടും പൂർണ്ണമായി നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ചിദംബരം സിനിമയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം -ഷൈജു ഖാലിദ്. സംഗീതം -സുഷിൻ ശ്യാം. എഡിറ്റർ -വിവേക് ഹർഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ -അജയൻ ചാലിശ്ശേരി. കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗണപതി. വസ്ത്രാലങ്കാരം -സപ്ന കാജാ റാവുത്തർ. മേക്കപ്പ് -റോണക്സ് സേവ്യർ എന്നിവരാണ്.
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