Balti: വില്ലന്മാരെ വിറപ്പിച്ച പോലീസ്, നിർമ്മാതാവുമായ ബിനു ജോർജ്ജ് അലക്സാണ്ടർ; "ബൾട്ടി" ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ..

ഷെയിന് നിഗത്തെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ ഉണ്ണി ശിവലിംഗം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബൾട്ടി' തീയറ്ററുകളിൽ മുന്നേറുന്നു. പ്രണയവും സൗഹൃദവും പറയുന്ന മികച്ച സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ബൾട്ടി. ഷെയിൻ നിഗിത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാ സിനിമയിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ബൾട്ടിയിലും കാണാം. എന്നാൽ ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ആരാധകർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ മറ്റൊരു നടൻ്റെ അഭിനയത്തെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റാരുമല്ല, ചിത്രത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ കുബേരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്തുന്ന എസ് പി ഓഫിസർ ചാൾസ് ബെഞ്ചമിൻ ആയി എത്തിയ ബിനു ജോർജ്ജ് അലക്സാണ്ടറാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ അഭിനയ മികവും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങയവരിൽ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്രെഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ബിനു ജോർജ്ജിനായി.
മലയാളത്തിലെയും തമിഴിലെയും മുൻനിര താരങ്ങൾ അഭിനയിച്ച ബൾട്ടി ഇപ്പോഴും തീയറ്ററിൽ മികച്ച കളക്ഷനോടെ ഓടുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരാധന പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ
ഛായാഗ്രഹണം: അലക്സ് ജെ പുളിക്കൽ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ: വാവ നുജുമുദ്ദീൻ, എഡിറ്റർ: ശിവ്കുമാർ വി പണിക്കർ, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ: ഷെറിൻ റെയ്ച്ചൽ സന്തോഷ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: സന്ദീപ് നാരായൺ, കലാസംവിധാനം: ആഷിക് എസ്, ഓഡിയോഗ്രഫി: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, അഡീഷണൽ ഡയലോഗ്: ടിഡി രാമകൃഷ്ണൻ, സംഘട്ടനം: ആക്ഷൻ സന്തോഷ്, വിക്കി, പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ: ബെന്നി കട്ടപ്പന, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: കിഷോർ പുറക്കാട്ടിരി, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ശ്രീലാൽ എം, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ: ശബരിനാഥ്, രാഹുൽ രാമകൃഷ്ണൻ, സാംസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ, മെൽബിൻ മാത്യു (പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ), വസ്ത്രാലങ്കാരം: മെൽവി ജെ, ഡി.ഐ: കളർ പ്ലാനെറ്റ്, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, സ്റ്റിൽസ്: സജിത്ത് ആർ.എം, വിഎഫ്എക്സ്: ആക്സൽ മീഡിയ, ഫോക്സ്ഡോട്ട് മീഡിയ, കളറിസ്റ്റ്: ശ്രീക് വാര്യർ, ഗ്ലിംപ്സ് എഡിറ്റ്: ഹരി ദേവകി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ: മൂൺഷോട്ട് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലി., എസ്ടികെ ഫ്രെയിംസ്, സിഒഒ: അരുൺ സി തമ്പി, സിഎഫ്ഒ: ജോബീഷ് ആന്റണി, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ: മിലിന്ദ് സിറാജ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ്: റോക്കറ്റ് സയൻസ്, പിആർഒ: ഹെയിൻസ്, യുവരാജ്, വിപിൻ കുമാർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: വിയാക്കി, ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ, റോക്കറ്റ് സയൻസ്, വിഷ്വൽ പ്രൊമോഷൻസ്: സ്നേക്ക്പ്ലാന്റ് എൽഎൽപി.