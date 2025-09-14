മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട താരമാണ് ബേസിൽ ജോസഫ്. അഭിനേതാവായും സംവിധായകനായും പ്രേക്ഷകരെ ഒട്ടേറെ ചിരിപ്പിച്ച നടൻ കൂടിയാണ് ബേസിൽ. ബേസിലിന്റെ സിനിമകൾ ഒരുവിധം എല്ലാം തന്നെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. ബോക്സ് ഓഫീസിലും നല്ലത് പോലെ തിളങ്ങാൻ ബേസിൽ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് താരം. ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബേസിൽ. ഇതുവരെ സംവിധായകനായും അഭിനേതാവായും ഒക്കെ മാത്രമാണ് ബേസിലിനെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ഇനി മുതൽ നിർമാതാവ് ബേസിലിനെ കൂടി കാണാനാകും. ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്നാണ് നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. ഒരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോയോട് കൂടിയാണ് നിർമാണ കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബേസിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടന്റെ ചിരിയാണ്. ആ ചിരിയും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബേസിലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
ഞാന് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് - സിനിമ നിര്മ്മാണം. ഇപ്പോഴും "എങ്ങനെ" എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന കഥകള് കൂടുതല് മികച്ചതും, ധീരവും, പുതിയ രീതിയിലും നിങ്ങളോട് പറയാന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത്.
ഈ പുതിയ പാത നമ്മെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് നോക്കാം.
ബേസില് ജോസഫ് എന്റര്ടൈന്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം
മരണമാസ്സ് എന്ന ചിത്രമാണ് ബേസിലിന്റേതായി ഒടുവിലിറങ്ങിയത്. ടൊവിനോ തോമസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെയും വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിന്റെയും ബാനറിൽ ടൊവിനോ തോമസ്, ടിങ്സ്റ്റൻ തോമസ്, തൻസീർ സലാം, റാഫേൽ പോഴോളിപറമ്പിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. നീരജ് രവി ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സുരേഷ് കൃഷ്ണ, രാജേഷ് മാധവൻ, സിജു സണ്ണി, അനിഷ്മ അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ.
