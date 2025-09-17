Basil Joseph's Production: നിർമാതാവായുള്ള ആദ്യ സിനിമ; നായകൻ ടൊവിനോയോ? ടൈറ്റിൽ ടീസർ ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് ബേസിൽ

ബേസിൽ ജോസഫും ഡോ അനന്തുവും നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ കോമ്പോ അധികം വൈകാതെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ ഉടൻ വരുമെന്നും ബേസിൽ അറിയിച്ചു. നായകൻ ടൊവിനോ തോമസ് ആണെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ചിത്രത്തിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ബേസിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ബേസിൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
സൈലം ഫൗണ്ടറാണ് ഡോ.അനന്തു. ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർമാണ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്നാണ് ബേസിലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ പേര്. ബേസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ച പോസ്റ്റിന് താഴെ ടൊവിനോയുടെ കമന്റും അതിന് ബേസിൽ നൽകിയ മറുപടിയും വന്നിരുന്നു.
അഭിനന്ദനങ്ങൾ, അപ്പോ എങ്ങനെയാ? ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ അല്ലെ നായകൻ?', എന്നായിരുന്നു ടൊവിനോയുടെ കമന്റ്. 'ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ നായകൻ. നിന്നെ വേണേൽ വില്ലൻ ആക്കാം' എന്ന് ബേസിലും മറുപടി നൽകി. അതിന് പിന്നാലെ 'ഇടി പടം ആണോ? നിന്നെ നല്ല ഇടി ഇടിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വില്ലൻ ആവാനും മടിക്കില്ല ഞാൻ' എന്ന് വീണ്ടും ടൊവിനോ കമന്റ് ചെയ്തു. നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ഇരുവരുടെയും കമന്റുകൾ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തത്.
