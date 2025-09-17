English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ബേസിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ ആരൊക്കെയാകും അഭിനയിക്കാൻ എത്തുകയെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 17, 2025, 12:19 AM IST
  • ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ ഉടൻ വരുമെന്നും ബേസിൽ അറിയിച്ചു.
  • നായകൻ ടൊവിനോ തോമസ് ആണെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

  1. Basil Joseph's New Journey: 'ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന്'; നിർമ്മാണ രം​ഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച് ബേസിൽ ജോസഫ്

Basil Joseph's Production: നിർമാതാവായുള്ള ആദ്യ സിനിമ; നായകൻ ടൊവിനോയോ? ടൈറ്റിൽ ടീസർ ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് ബേസിൽ

ബേസിൽ ജോസഫും ഡോ അനന്തുവും നിർമ്മാണ രം​ഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ കോമ്പോ അധികം വൈകാതെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ ഉടൻ വരുമെന്നും ബേസിൽ അറിയിച്ചു. നായകൻ ടൊവിനോ തോമസ് ആണെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ചിത്രത്തിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ബേസിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ബേസിൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. 

സൈലം ഫൗണ്ടറാണ് ഡോ.അനന്തു. ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർമാണ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്നാണ് ബേസിലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ പേര്. ബേസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ച പോസ്റ്റിന് താഴെ ടൊവിനോയുടെ കമന്റും അതിന് ബേസിൽ നൽകിയ മറുപടിയും വന്നിരുന്നു. 

Also Read: Jeethu Joseph: ''മമ്മൂക്കയുമൊത്തുള്ള ചിത്രം ലോക്ക് ചെയ്തു''; വ്യക്തത വരുത്തി ജീത്തു ജോസഫ്

അഭിനന്ദനങ്ങൾ, അപ്പോ എങ്ങനെയാ? ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ അല്ലെ നായകൻ?', എന്നായിരുന്നു ടൊവിനോയുടെ കമന്റ്. 'ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ നായകൻ. നിന്നെ വേണേൽ വില്ലൻ ആക്കാം' എന്ന് ബേസിലും മറുപടി നൽകി. അതിന് പിന്നാലെ 'ഇടി പടം ആണോ? നിന്നെ നല്ല ഇടി ഇടിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വില്ലൻ ആവാനും മടിക്കില്ല ഞാൻ' എന്ന് വീണ്ടും ടൊവിനോ കമന്റ് ചെയ്തു. നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ഇരുവരുടെയും കമന്റുകൾ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തത്.

Basil JosephDr AnanthuTovino ThomasBasil Joseph Entertainmentബേസിൽ ജോസഫ്

