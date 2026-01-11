Bha Bha Ba Ott Release: 'ഭ.ഭ.ബ' ഒടിടിയിലേക്കെത്തുന്നു; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

ദിലീപ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായെത്തിയ ഭ.ഭ.ബ തിയേറ്ററുകളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രമാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ചിത്രം പിന്നീട് കളക്ഷനിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്. ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. മോഹൻലാൽ കാമിയോ റോളിലും എത്തിയ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
ആക്ഷൻ കോമഡി എന്റർടൈനറായ ചിത്രം 2025 ഡിസംബർ 18നാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. നിരൂപകരിൽ നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്, പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും സമാനമായ അഭിപ്രായമാണ് ഉണ്ടായത്. മികച്ച പ്രീ-റിലീസ് ഹൈപ്പിലൂടെയും മോഹൻലാലിന്റെ അതിഥി വേഷത്തിലൂടെയും തുടക്കത്തിൽ മികച്ച കളക്ഷൻ നേടാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീടങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച നിലയിക്കുയരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആഗോളതലത്തിൽ 46 കോടി മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ നേടാനായത്.
ഒടിടി റിലീസ് എപ്പോൾ?
30 കോടി ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സിനിമ ഇനി ഒടിടിയിലെത്തുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സീ5 ആണ് സ്ട്രീമിങ് പാർട്ണർ. ജനുവരി 16 മുതൽ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും.
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. നവാഗതനായ ധനഞ്ജയ് ശങ്കർ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. "വേൾഡ് ഓഫ് മാഡ്നെസ്സ്" എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രമെത്തിയത്. "ഭയം ഭക്തി ബഹുമാനം" എന്നതിന്റെ ചുരുക്ക രൂപമായിട്ടാണ് "ഭ.ഭ.ബ" എന്ന ടൈറ്റിൽ. ഫാഹിം സഫർ, നൂറിൻ ഷെരീഫ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, ബൈജു സന്തോഷ്, ബാലു വർഗീസ്, അശോകൻ, ജി. സുരേഷ് കുമാർ, നോബി, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ, റെഡിൻ കിങ്സിലി, ഷിൻസ്, ശരണ്യ പൊൻ വണ്ണൻ, ധനശ്രീ, ലങ്കാ ലഷ്മി, കോറിയോഗ്രാഫർ സാൻ്റി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.
കോ- പ്രൊഡ്യൂസേര്സ്- വി സി പ്രവീണ്, ബൈജു ഗോപാലൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര് - കൃഷ്ണമൂര്ത്തി. ഛായാഗ്രഹണം- അരുൺ മോഹൻ. സംഗീതം- ഷാൻ റഹ്മാൻ. എഡിറ്റിങ്- രഞ്ജൻ ഏബ്രഹാം. വരികൾ- കൈതപ്രം, വിനായക് ശശികുമാർ, മനു മഞ്ജിത്ത്. അഡീഷണൽ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും- ധനഞ്ജയ് ശങ്കർ, ഛായാഗ്രഹണം - അർമോ, സംഗീതം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം- ഗോപി സുന്ദർ, എഡിറ്റിംഗ് - രഞ്ജൻ ഏബ്രഹാം.
