English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Bha Bha Ba Release Update: ക്രിസ്മസ് തൂക്കുമോ ദിലീപ്, 'ഭ.ഭ.ബ' റിലീസ് എപ്പോൾ? അപ്ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ...

Bha Bha Ba Release Update: ക്രിസ്മസ് തൂക്കുമോ ദിലീപ്, 'ഭ.ഭ.ബ' റിലീസ് എപ്പോൾ? അപ്ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ...

ഒരു മാസ് കോമഡി എന്റർടെയ്നാറായാണ് 'ഭ.ഭ.ബ' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 26, 2025, 12:06 PM IST
  • ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
  • റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് വീക്ക് (11/12) തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ​ഗോകുലം മൂവീസ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: എവിക്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ തീരുമാനിക്കും; നെവിനോട് മോഹൻലാൽ

Trending Photos

Chanakya Niti: പുരുഷന്മാർ ഈ തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്...ചാണക്യൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കൂ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: പുരുഷന്മാർ ഈ തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്...ചാണക്യൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കൂ
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 24 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 24 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Bha Bha Ba Release Update: ക്രിസ്മസ് തൂക്കുമോ ദിലീപ്, 'ഭ.ഭ.ബ' റിലീസ് എപ്പോൾ? അപ്ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ...

ദിലീപ്, ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഭ.ഭ.ബ'. ചിത്രത്തിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ കാമിയോ റോളിൽ മോഹൻലാലും എത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി വന്നതോടെ ചിത്രത്തിനായി പ്രേക്ഷകർ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടക്കുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

'ഭ.ഭ.ബ'യുടെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ചൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ക്രിസ്മസ് റിലീസ് ആയി ചിത്രം എത്താനാണ് സാധ്യത. ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ചിത്രം റിലീസിനെത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.  ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം  ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് വീക്ക് (11/12) തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ​ഗോകുലം മൂവീസ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മറ്റ് സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് ഒരു ആഴ്ചയെങ്കിലും സോളോ റൺ നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് വീക്കിന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്.  

ചിത്രത്തിന്റെ ഓവർസീസ് വിതരണാവകാശം റെക്കോർഡ് തുകക്ക് ഫാർസ് ഫിലിംസ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. നവാഗതനായ ധനഞ്ജയ് ശങ്കർ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭയം ഭക്തി ബഹുമാനം എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേരിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം. താരദമ്പതിമാരായ നൂറിൻ ഷെരീഫും ഫാഹിം സഫറും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: Nellikkampoyil Night Riders: നെല്ലിക്കാംപൊയിലേക്ക് ഒരു ഹൊറര്‍ ഫണ്‍ റൈഡ്; ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് ‘നൈറ്റ് റേഡേഴ്സ്'

ഒരു മാസ് കോമഡി എന്റർടെയ്നാറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, ബൈജു സന്തോഷ്, ബാലു വർഗീസ്, അശോകൻ, ജി. സുരേഷ് കുമാർ, നോബി, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ, റെഡിൻ കിങ്‌സിലി, ഷിൻസ്, ശരണ്യ പൊൻ വണ്ണൻ, ധനശ്രീ, ലങ്കാ ലഷ്മി, കോറിയോഗ്രാഫർ സാൻ്റി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.

കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട്, പൊള്ളാച്ചി ഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത്. വമ്പൻ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോ- പ്രൊഡ്യൂസേര്‍സ്- വി സി പ്രവീണ്‍, ബൈജു ഗോപാലൻ. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍ - കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി. ഛായാഗ്രഹണം- അരുൺ മോഹൻ. സംഗീതം- ഷാൻ റഹ്മാൻ. എഡിറ്റിങ്- രഞ്ജൻ ഏബ്രഹാം. വരികൾ- കൈതപ്രം, വിനായക് ശശികുമാർ, മനു മഞ്ജിത്ത്.

കലാസംവിധാനം- നിമേഷ് താനൂർ. വസ്ത്രാലങ്കാരം- ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, വെങ്കി. മേക്കപ്പ്- റോനെക്‌സ് സേവ്യർ. ആക്ഷൻ- കലൈ കിങ്‌സൺ. നൃത്ത സംവിധാനം- സാൻഡി. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സച്ചിൻ സുധാകരൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- സുരേഷ് മിത്രക്കരി. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ- ശ്രീജിത്ത് കുറ്റിയാനിക്കൽ.

ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അനിൽ എബ്രഹാം. അസ്സോസിയേറ്റ് ഡറക്ടർമാർ- ശ്യാം നരേഷ്, രോഹൻ സാബു. ഡിഐ- കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്. വിഎഫ്എക്സ്- ഐഡന്റ് വിഎഫ്എക്സ് ലാബ്. പിആർഒ- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. സ്റ്റിൽസ് - സെറീൻ ബാബു. പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bha Bha BaBha Bha Ba ReleaseActor Dileepഭ.ഭ.ബഭ.ഭ.ബ റിലീസ്

Trending News