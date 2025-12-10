Bha Bha Ba Trailer: 'ഇതാണ് കാത്തിരുന്ന എന്റെ കംബാക്ക് മൊമന്റ്'; തിരിച്ചുവരവിന് ദിലീപ്! 'ഭ.ഭ.ബ' ട്രെയിലർ

ദിലീപ്, ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന 'ഭ.ഭ.ബ' യുടെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തു. റിലീസ് ചെയ്ത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ട്രെയിലർ ഹിറ്റടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനപ്രിയ നായകന്റെ തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും ചിത്രം എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. ട്രെയിലർ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോഹൻലാലിന്റെ സീനുകളും നിരവധി പഞ്ച് ഡയലോഗുകളും രസകരമായ രംഗങ്ങളും കൊണ്ട് കോർത്തിണക്കിയതാണ് ട്രെയിലർ. ചിത്രം ഡിസംബർ 18ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഓവർസീസ് വിതരണാവകാശം റെക്കോർഡ് തുകക്ക് ഫാർസ് ഫിലിംസ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. നവാഗതനായ ധനഞ്ജയ് ശങ്കർ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭയം ഭക്തി ബഹുമാനം എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേരിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം. താരദമ്പതിമാരായ നൂറിൻ ഷെരീഫും ഫാഹിം സഫറും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഒരു മാസ് കോമഡി എന്റർടെയ്നാറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, ബൈജു സന്തോഷ്, ബാലു വർഗീസ്, അശോകൻ, ജി. സുരേഷ് കുമാർ, നോബി, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ, റെഡിൻ കിങ്സിലി, ഷിൻസ്, ശരണ്യ പൊൻ വണ്ണൻ, ധനശ്രീ, ലങ്കാ ലഷ്മി, കോറിയോഗ്രാഫർ സാൻ്റി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.
കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട്, പൊള്ളാച്ചി ഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത്. വമ്പൻ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോ- പ്രൊഡ്യൂസേര്സ്- വി സി പ്രവീണ്, ബൈജു ഗോപാലൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര് - കൃഷ്ണമൂര്ത്തി. ഛായാഗ്രഹണം- അരുൺ മോഹൻ. സംഗീതം- ഷാൻ റഹ്മാൻ. എഡിറ്റിങ്- രഞ്ജൻ ഏബ്രഹാം. വരികൾ- കൈതപ്രം, വിനായക് ശശികുമാർ, മനു മഞ്ജിത്ത്.
കലാസംവിധാനം- നിമേഷ് താനൂർ. വസ്ത്രാലങ്കാരം- ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, വെങ്കി. മേക്കപ്പ്- റോനെക്സ് സേവ്യർ. ആക്ഷൻ- കലൈ കിങ്സൺ. നൃത്ത സംവിധാനം- സാൻഡി. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സച്ചിൻ സുധാകരൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- സുരേഷ് മിത്രക്കരി. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ- ശ്രീജിത്ത് കുറ്റിയാനിക്കൽ.
ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അനിൽ എബ്രഹാം. അസ്സോസിയേറ്റ് ഡറക്ടർമാർ- ശ്യാം നരേഷ്, രോഹൻ സാബു. ഡിഐ- കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്. വിഎഫ്എക്സ്- ഐഡന്റ് വിഎഫ്എക്സ് ലാബ്. പിആർഒ- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. സ്റ്റിൽസ് - സെറീൻ ബാബു. പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്.
