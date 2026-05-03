Bharatanatyam 2 Mohiniyattam Ott: തിയേറ്റർ ഹിറ്റിന് പിന്നാലെ ഇനി ഒടിടിയിൽ; 'ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം' സ്ട്രീമിങ് എപ്പോൾ, എവിടെ?

വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറിയ ഭരതനാട്യത്തിന് ശേഷം അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 10ന് റിലീസ് ചെയ്ത രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. തിയേറ്ററിലെ വമ്പൻ ഹിറ്റിന് ശേഷം ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. മെയ് 8 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.
സൈജു കുറുപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഭരതനാട്യം. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 30ന് റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ ഭാഗം തിയേറ്ററുകളിൽ വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത നേടിയില്ലെങ്കിലും ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തിയതോടെ ഹിറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു. സൈജു കുറുപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഭരതനാട്യം. തോമസ് തിരുവല്ലാ ഫിലിംസും സൈജുക്കുറുപ്പ് എൻ്റെർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ലിനിമറിയം ഡേവിഡ്, അനുപമാ നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. രണ്ടാം ഭാഗവും ഇവർ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൃഷ്ണദാസ് മുരളി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈജു കുറുപ്പ്, സായികുമാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. കലാരഞ്ജിനി, സോഹൻ സീനുലാൽ, മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി, സലിം ഹസ്സൻ, അഭിരാം രാധാകൃഷണൻ, നന്ദു പൊതുവാൾ, ശ്രീജാരവി, സ്വാതിദാസ്പ്രഭു, ദിവ്യാ.എം. നായർ, ശ്രുതി സുരേഷ് എന്നിവർ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ വേഷമിട്ടിരുന്നു. പുതിയ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.
സംഗീത സംവിധാനം - ഇലക്ട്രോണിക് കിളി. ഛായാഗ്രഹണം - ബബിലു അജു, എഡിറ്റിംഗ് - ഷഫീഖ്.വി ബി, മേക്കപ്പ് - മനോജ് കിരൺ രാജ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - സുജിത് മട്ടന്നൂർ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറ്ടർ - സാംസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ജിതേഷ് അഞ്ചുമന.
