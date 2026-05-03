Bharatanatyam 2 Mohiniyattam Ott: തിയേറ്റർ ഹിറ്റിന് പിന്നാലെ ഇനി ഒടിടിയിൽ; 'ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം' സ്ട്രീമിങ് എപ്പോൾ, എവിടെ?

കൃഷ്ണദാസ് മുരളി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : May 3, 2026, 10:46 PM IST
  • നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്.
  • മെയ് 8 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.

വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറിയ ഭരതനാട്യത്തിന് ശേഷം അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 10ന് റിലീസ് ചെയ്ത രണ്ടാം ഭാ​ഗവും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. തിയേറ്ററിലെ വമ്പൻ ഹിറ്റിന് ശേഷം ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. മെയ് 8 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. 

സൈജു കുറുപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഭരതനാട്യം. 2024 ഓ​ഗസ്റ്റ് 30ന് റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ ഭാ​ഗം തിയേറ്ററുകളിൽ വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത നേടിയില്ലെങ്കിലും ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തിയതോടെ ഹിറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു. സൈജു കുറുപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഭരതനാട്യം. തോമസ് തിരുവല്ലാ ഫിലിംസും സൈജുക്കുറുപ്പ് എൻ്റെർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ലിനിമറിയം ഡേവിഡ്, അനുപമാ നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. രണ്ടാം ഭാ​ഗവും ഇവർ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

കൃഷ്ണദാസ് മുരളി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈജു കുറുപ്പ്, സായികുമാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ആദ്യ ഭാ​ഗത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ആദ്യ ഭാ​ഗങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാ​ഗത്തിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. കലാരഞ്ജിനി, സോഹൻ സീനുലാൽ, മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി, സലിം ഹസ്സൻ, അഭിരാം രാധാകൃഷണൻ, നന്ദു പൊതുവാൾ, ശ്രീജാരവി, സ്വാതിദാസ്‌പ്രഭു, ദിവ്യാ.എം. നായർ, ശ്രുതി സുരേഷ് എന്നിവർ ആദ്യ ഭാ​ഗത്തിൽ വേഷമിട്ടിരുന്നു. പുതിയ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

സം​ഗീത സംവിധാനം - ഇലക്ട്രോണിക് കിളി. ഛായാഗ്രഹണം - ബബിലു അജു, എഡിറ്റിംഗ് - ഷഫീഖ്.വി ബി, മേക്കപ്പ് - മനോജ് കിരൺ രാജ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - സുജിത് മട്ടന്നൂർ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറ്ടർ - സാംസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ജിതേഷ് അഞ്ചുമന.

