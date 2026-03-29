Bharatanatyam 2 Mohiniyattam: ദൃശ്യം 4 വല്ലതും ആണോ? അടുത്ത ഹിറ്റിനൊരുങ്ങി സൈജുവും സംഘവും; 'ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം' ട്രെയിലർ

ഭരതനാട്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെ ചിരി നിറയ്ക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 29, 2026, 01:54 PM IST
ഒടിടിയിലെത്തി വമ്പൻ ഹിറ്റടിച്ച ചിത്രമാണ് ഭരതനാട്യം. 2024 ഓ​ഗസ്റ്റ് 30ന് തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തുവെങ്കിലും വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒടിടിയിൽ വന്നതോടെ സംഭവം സൂപ്പർ ഹിറ്റാകുകയായിരുന്നു. സൈജു കുറുപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. സൈജു കുറുപ്പ്, സായികുമാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ.

കൃഷ്ണദാസ് മുരളി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏപ്രിൽ 10ന് റിലീസിനെത്തും. റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു. ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ദൃശ്യം സിനിമയെ കുറിച്ചും ജോർജുകുട്ടിയെ കുറിച്ചും ഇതിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഒരു സിനിമ കഥ പോലെ പറയുന്ന കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്താണ് ട്രെയിലർ തുടങ്ങുന്നത്. തുടർന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസെത്തുന്നതും ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ വലിയ ഒരു ചിരിവിരുന്നായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാ​ഗം എന്ന സൂചനയാണ് ഇതിനോടകം ഇറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ട്രെയിലറും നൽകുന്നത്. 'കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക' എന്ന ഹാഷ്ടാ​ഗോടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തത്. 

രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻറെ അണിയറപ്രവർത്തകർ

കൃഷ്ണദാസ് മുരളിയാണ് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ചെയ്യുന്നത്. തോമസ് തിരുവല്ലാ ഫിലിംസും സൈജുക്കുറുപ്പ് എൻ്റെർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ലിനിമറിയം ഡേവിഡ്, അനുപമാ നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ ആയിരുന്നു ആദ്യ ഭാ​ഗം. കലാരഞ്ജിനി, സോഹൻ സീനുലാൽ, മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി, സലിം ഹസ്സൻ, അഭിരാം രാധാകൃഷണൻ, നന്ദു പൊതുവാൾ, ശ്രീജാരവി, സ്വാതിദാസ്‌പ്രഭു, ദിവ്യാ.എം. നായർ, ശ്രുതി സുരേഷ് എന്നിവർ ആദ്യ ഭാ​ഗത്തിൽ വേഷമിട്ടിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാ​ഗത്തിലും പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നത്. 

സം​ഗീത സംവിധാനം - ഇലക്ട്രോണിക് കിളി. ഛായാഗ്രഹണം - ബബിലു അജു, എഡിറ്റിംഗ് - ഷഫീഖ്.വി ബി, മേക്കപ്പ് - മനോജ് കിരൺ രാജ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - സുജിത് മട്ടന്നൂർ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറ്ടർ - സാംസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ജിതേഷ് അഞ്ചുമന.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

