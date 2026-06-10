/P. Bharathiraja: നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിന് തിരശീല വീണു; സംവിധായകൻ പി ഭാരതി രാജ അന്തരിച്ചു

ചെന്നൈ: തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ ഇതിഹാസ സംവിധായകൻ പി. ഭാരതിരാജ അന്തരിച്ചു. 84 വയസായിരുന്നു. വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. മകൻ മനോജിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.
തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം, ആറ് തവണ ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി. ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് നിരവധി പുതിയ പ്രതിഭകളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനും ഭാരതിരാജയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
16 വയതിനിലെ, കിഴക്കേ പോകുമെയിൽ, സിഗപ്പു റോജകൾ, നിഴൽഗൽ, അലൈകൾ ഓയിവതില്ലൈ, മുതൽ മര്യാദൈ, കിഴക്കു ചീമയിലെ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൃഷ്ടികളാണ്. 2020-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മീണ്ടും ഒരു മര്യാദൈ' ആണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം.
അടുത്തിടെ മോഹൻലാൽ മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തിയ 'തുടരും' എന്ന സിനിമയിൽ പഴയകാല സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററായി അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടിരുന്നു. രാജ്യം പദ്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിനാണ് ഭാരതിരാജയുടെ വിടവാങ്ങലോടെ തിരശീല വീണത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.