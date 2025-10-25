ബിഗ് ബോസ് താരങ്ങളായ ജിന്റോയും ഡോ. രജിത് കുമാറും പ്രധാനവേഷത്തിൽ; 'സ്വപ്ന സുന്ദരി' ഒക്ടോബർ 31ന്

ബിഗ് ബോസ് താരങ്ങളായ ജിന്റോയും ഡോ. രജിത് കുമാറും പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന സ്വപ്ന സുന്ദരി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രം ഒക്ടോബർ 31ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. എസ് എസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അൽഫോൻസാ വിഷ്വൽ മീഡിയ, സെൻമേരിസ് അസോസിയേറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ സലാം ബി ടി,സുബിൻ ബാബു, ഷാജു സി ജോർജ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെ. ജെ ഫിലിപ്പ് ആണ് സംവിധായകൻ.
മഞ്ചാടിക്കുന്ന് എന്ന മനോഹരവും എന്നാൽ ഏറെ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതുമായ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. മുൻജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെക്കാട്ടിൽ സക്കറിയ പുന്നൂസും മകൻ ജോൺ സക്കറിയ എന്നിവരാണ് ഗ്രാമത്തെ അടക്കിഭരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കാണാതായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തേടി ഷാനു എന്ന മോഡൽ എത്തുന്നു. കൗതുകവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്കാണ് ചിത്രം നീങ്ങുന്നത്. സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ ആഖ്യാന രീതിയിലാണ് റോയിറ്റയും കുമാർ സെന്നും ചേർന്ന് കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സീതു ആൻസണിന്റെ തിരക്കഥയ്ക്ക് സീതു ആൻസൺ & കെ ജെ ഫിലിപ്പ് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ജിന്റോ ജോൺ സക്കറിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഡോ.രജിത് കുമാർ സക്കറിയ പുന്നൂസ് ആയും എത്തുന്നു. സാനിഫ് അലി ഷാനുവായി അഭിനയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശ്രീറാം മോഹൻ, സാജിദ് സലാം, ഡോഷിനു ശ്യാമളൻ, ദിവ്യ തോമസ്, ഷാരോൺ സഹിം, മനീഷ മോഹൻ, ശാർലറ്റ് സജീവ്, ശിവജി ഗുരുവായൂർ, സാജൻ പള്ളുരുത്തി, പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തി, സാബു കൃഷ്ണ,സ്വാമി ഗംഗേ സാനന്ദ, നിഷാദ് കല്ലിങ്കൽ, ബെന്നി പുന്നറാം, സണ്ണി അങ്കമാലി,ബാലസൂര്യ, അജയ് പുറമല, ഫിറോസ് ബാബു,രമേശ് അന്നിപ്പറ, ആഷിക്, ഷിബുഇച്ചാമഠം, സൈജു വാത്തുകോടത്. വിജയൻ കോടനാട്,ബഷീർ മൊയ്തീൻ, അബൂ പട്ടാമ്പി,മുഹമ്മദ് പെരുമ്പാവൂർ, രജിഷ് സോമൻ, ഷമീർ ബാബു, ഷാൻസി സലാം,അന്ന എയ്ഞ്ചൽ, ജാനകി ദേവി,ആര്യജയൻ, രാജി തോമസ്,രാജീമേനോൻ, അമ്പിളി ഉമാ മഹേശ്വരി, അഫ്രിൻ വക്കയിൽ, നസ്റിൻ,പീലി കൃഷ്ണ , സരദാമ്മ , സന്ധ്യ ആലപ്പുഴ , രാജേശ്വരി കണ്ണൂർ ,ഇന്ദു ഹേമങ്കിനി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
ഛായാഗ്രഹണം - റോയിറ്റ, സനൂപ് എന്നിവർ നിർവഹിക്കുന്നു. എഡിറ്റിംഗ് ഗ്രേസൺ എ സി എ. കലാസംവിധാനം സണ്ണി സംഘമിത്ര. നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണം ഡോ.ഷാൻസി സലാം. കൊറിയോഗ്രാഫർ ബിനീഷ് കൊയിലാണ്ടി. മേക്കപ്പ് ഷിനു ഓറഞ്ച്. വസ്ത്രാലങ്കാരം അന്നമ്മച്ചി. പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനർ ഫാത്തിമ ഷെറിൻ. മധു ആർ പിള്ള, മുഹമ്മദ് സാജിദ്, ആഷിക്,ക്രിസ് ജോൺ എന്നിവരാണ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. വി എഫ് എക്സ് &സ്റ്റിൽസ് ഗോൾഡൻ ഫ്രെയിം. ഡി ഐ ജിതിൻ കുമ്പുകാട്. സംഘട്ടനം ജിന്റോ ബോഡി ക്രാഫ്റ്റ്,മധു ആർ പിള്ള.
സുദർശൻ പുത്തൂർ, സുഭാഷ് ചേർത്തല, ജെറിൻ രാജ് കുളത്തിനാൽ, ഹംസ കുന്നത്തേരി, ഫെമിൻ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഗാനരചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അജിത് സുകുമാരൻ, ഹംസ കുന്നത്തേരി, വിഷ്ണു മോഹന കൃഷ്ണൻ, ഫെമിൻ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബിജിഎം സുജിത് സുപ്രൻ. നജീം അർഷാദ്,പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തി, സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ ഇമ്രാൻ ഖാൻ, അരുൺ സി ഇടുക്കി, ശോഭ ശിവാനി, ദേവാനന്ദ രാജേഷ്മേനോൻ, മിഥുന്യാ ബിനീഷ് എന്നിവരാണ് ഗായകർ.
മസ്കറ്റ്, അബുദാബി, മൂന്നാർ,പൂപ്പാറ, തലയോലപ്പറമ്പ്, ആലുവ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. ഒക്ടോബർ 31ന് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻമേരിസ് അസോസിയേറ്റ്സ്, ഹിമുക്രി ക്രിയേഷൻസ്,,ഗീതം റിലീസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. നവംബർ 7ന് യുകെ, യൂറോപ്, യുഎഇ, എന്നീ വിദേശരാജ്യങ്ങളും റിലീസ് ചെയ്യും. പി ആർ ഓ എം കെ ഷെജിൻ.
