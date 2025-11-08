Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബിൽ പുകഞ്ഞ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ്; അവൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അനുമോൾ

Bigg Boss Malayalam Season7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ന്റെ ഫിനാലെയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്നത്.
അനുമോൾക്കെതിരെ ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ തീപ്പൊരി ചിതറുന്നത്. അനുമോൾ പൊതുജന ധാരണയെ സ്വാധീനിക്കാനും വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനും ഒരു സ്വകാര്യ പിആർ കാമ്പെയ്ൻ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നും 50,000 രൂപ പ്രതിഫലം പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നുമായിരുന്നു ആദില ആരോപിച്ചത്. മാത്രമല്ല അക്ബറിനെതിരെ പിആർ കൊടുക്കാൻ അനുമോ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ആ പിആറിന്റെ നമ്പർ തനിക്ക് എഴുതി നൽകിയെന്നും ആദില ശൈത്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് അക്ബർ ചോദിച്ചുവെന്നതാണ് പുതിയ വിഷയം.
എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അനുഭവിക്കുമെന്നും അനുമോൾ ജിഷിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കാൻ അനുമോൾ അക്ബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അക്ബർ തയ്യാറായില്ല. മാത്രമല്ല നീ കളിച്ച ചീപ്പ് കളിയെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്നും നിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ പറഞ്ഞെന്നും എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണ്ടാന്നുംസത്യസന്ധമായിട്ടാണ് താൻ ഇവിടെ ഗെയിം കളിച്ചതെന്നും, മാതിരി ഡേർട്ടി കളി കളിക്കരുതെന്നും അക്ബർ കണ്ണുനിറഞ്ഞു കൊണ്ട് അനുമോളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്.
