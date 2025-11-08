English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബിൽ പുകഞ്ഞ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ്; അവൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അനുമോൾ

Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബിൽ പുകഞ്ഞ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ്; അവൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അനുമോൾ

Bigg Boss Malayalam Season 7 Latest Updates: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ന്റെ അവസാന ആഴ്ച ആരോപണങ്ങളുടെ കൊടുംകാറ്റാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 8, 2025, 09:16 AM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ന്റെ ഫിനാലെയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി
  • അനുമോൾക്കെതിരെ ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിസിലെ തീപ്പൊരി

  1. Bigg Boss Malayalam 7 Adhila Exit: ഫിനാലേക്ക് വെറും 3 ദിനം; അവസാന നിമിഷം ആദില പുറത്ത്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബിൽ പുകഞ്ഞ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ്; അവൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് അനുമോൾ

Bigg Boss Malayalam Season7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ന്റെ ഫിനാലെയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്നത്. 

Also Read; അനുവിന്റെ പിആറുകളെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് സ​ഹ​മത്സരാർത്ഥി രേണു

അനുമോൾക്കെതിരെ ആദില പൊട്ടിച്ച ബോംബാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ തീപ്പൊരി ചിതറുന്നത്.  അനുമോൾ പൊതുജന ധാരണയെ സ്വാധീനിക്കാനും വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനും ഒരു സ്വകാര്യ പിആർ കാമ്പെയ്‌ൻ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നും 50,000 രൂപ പ്രതിഫലം പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നുമായിരുന്നു ആദില ആരോപിച്ചത്. മാത്രമല്ല അക്ബറിനെതിരെ പിആർ കൊടുക്കാൻ അനുമോ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ആ പിആറിന്റെ നമ്പർ തനിക്ക് എഴുതി നൽകിയെന്നും ആദില ശൈത്യയോട്‌ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് അക്ബർ ചോദിച്ചുവെന്നതാണ് പുതിയ വിഷയം.  

Also Read: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അനുഭവിക്കുമെന്നും അനുമോൾ ജിഷിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കാൻ അനുമോൾ അക്ബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അക്ബർ തയ്യാറായില്ല. മാത്രമല്ല നീ കളിച്ച ചീപ്പ് കളിയെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്നും നിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ പറഞ്ഞെന്നും എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണ്ടാന്നുംസത്യസന്ധമായിട്ടാണ് താൻ ഇവിടെ ഗെയിം കളിച്ചതെന്നും, മാതിരി ഡേർട്ടി കളി കളിക്കരുതെന്നും അക്ബർ കണ്ണുനിറഞ്ഞു കൊണ്ട് അനുമോളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

