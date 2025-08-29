English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ആന്റി മരണപ്പെട്ട വിവരം ജിസേലിനെ അറിയിച്ച് ബി​ഗ് ബോസ്

Bigg Boss Malayalam Season 7 Latest Updates: ജിസേലിന്റെ ആന്‍റി മരണപ്പെട്ട വിവരം ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരുന്നു ജിസേലിനെ അറിയിച്ചത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 29, 2025, 11:41 AM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്
  • ഈ സീസണിലെ മികച്ച ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് ജിസേൽ. ജിസേൽ ഹിന്ദി ബിഗ് ബോസിലും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്
  • ഇവർ ഒരു മോഡൽ കൂടിയാണ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ആന്റി മരണപ്പെട്ട വിവരം ജിസേലിനെ അറിയിച്ച് ബി​ഗ് ബോസ്

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ഗംഭീരമായി  മുന്നേറുകയാണ്.  ഈ സീസണിലെ മികച്ച ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് ജിസേൽ.  ജിസേൽ ഹിന്ദി ബിഗ് ബോസിലും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഒരു മോഡൽ കൂടിയാണ്.  

Also Read: ബി​ഗ് ബോസിൽ നിന്നും നെവിൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്തോ? വെറും ഡ്രാമയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ; പ്രോമോ വൈറൽ

മലയാളിയാണെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മുംബൈയിലായിരുന്നു ജിസേൽ താമസിക്കുന്നത്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജിസേലിന്റെ മലയാളം വളരെ രസകരമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ജിസേലിനെ തേടിയെത്തിയ ഒരു ദുഃഖ വാർത്തയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാര വിഷയം.  ജിസേലിന്റെ ആന്റി കുറച്ചു നാളായി അസുഖ ബാധിതയായിരുന്നു അവർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം ബിഗ് ബോസ് ജിസേലിനെ കൺഫഷൻ റൂമിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ജിസേലിന്റെ അമ്മ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും അമ്മയുടെ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് അറിയിച്ചുവെന്നുമാണ് ബിഗ് ബോസ് അറിയിച്ചത്. ശേഷം ജിസേലിന്റെ അമ്മ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.  അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ മമ്മി ഓക്കേ ആണോ എന്ന ജിസേൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് താൻ ഒക്കെ ആണെന്നും എങ്കിലും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്തിക്ക് പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ജിസേലിനോട് പറഞ്ഞു. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്

ശേഷം ആവശ്യമുള്ള സമയം കൺഫഷൻ റൂമിൽ ഇരുന്ന് മനസ് ശാന്തമായ ശേഷം തിരികെ ഹൗസിലേക്ക് പോകാനും ബിഗ് ബോസ് നിർദ്ദേശിച്ചു.  അത് പ്രകാരം കുറച്ചു സമയം അവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം പുറത്തുവന്നു. ഇക്കാര്യം ജിസേൽ ആര്യനോട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്.  തുടർന്ന് ആര്യൻ ജിസേലിനെ സമധാനിപ്പിക്കുന്നതും ഷോയിൽ കാണാൻ കഴിയും. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Bigg boss MalayalamBigg Boss Malayalam Season 7. Bigg Boss Malayalam Latest EpisodeGizele Thakralജിസേല്‍

