  • Bigg Boss Malayalam: ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർഥി അഭിഷേക് ശ്രീകുമാര്‍ തിരക്കഥാകൃത്താകുന്നു; പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം

Bigg Boss Malayalam Contestant: കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ധ്രുവ്, അനീഷ്, ശ്രുതി ജയൻ, നൈറ, അർച്ചന വിവേക് തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 4, 2025, 05:29 PM IST
  • ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ബ്ലസൺ എൽസയാണ്
  • സെൽറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പൊന്നായ്യൻ സെൽവം ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 6 മത്സരാര്‍ഥി അഭിഷേക് ശ്രീകുമാര്‍ തിരക്കഥാകൃത്താകുന്നു. അഭിഷേക് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജ ചടങ്ങുകള്‍ തിരുവനന്തപുരം ഹെതർ കാൾസർ ടവറിൽ വച്ച് നടന്നു.

സെൽറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പൊന്നായ്യൻ സെൽവം നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ബ്ലസൺ എൽസയാണ്. നിരവധി തമിഴ് സിനിമകൾ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള സെൽറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യമായി നിർമിക്കുന്ന മലയാള സിനിമ കൂടിയാണിത്.

കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത് അഭിഷേക് ശ്രീ കുമാറിനൊപ്പം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ധ്രുവ്, അനീഷ്, ശ്രുതി ജയൻ, നൈറ, അർച്ചന വിവേക് തുടങ്ങിയവരാണ്. കൂടാതെ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്തുവിടും. പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഡിസൈനർ: ഷിജിൽ സിൽവസ്റ്റർ. പ്രൊജക്റ്റ്‌ കോർഡിനേറ്റർ: പ്രശോഭ് വിജയൻ. എഡിറ്റർ: ഷെറിൽ. സ്റ്റണ്ട്: ജാക്കി ജോൺസൺ.

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിന്നി ദിവാകർ. ആർട്ട്‌ ഡയറക്ടർ: അനീഷ് കൊല്ലം. മേക്കപ്പ്: അനിൽ നേമം. വസ്ത്രലങ്കാരം: ആര്യ ജി രാജ്. ഡിജിറ്റൽ  മാർക്കറ്റിംഗ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്. പിആർഒ- ഐശ്വര്യ രാജ്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bigg boss MalayalamBigg Boss Contestantസിനിമമലയാള സിനിമ

