Bigg Boss Malayalam Season 7: ഫിനാലേക്ക് വെറും 3 ദിനം; അവസാന നിമിഷം ആദില പുറത്ത്

Bigg Boss Malayalam Season7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ആവേശകരമായ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 9 ഞായറാഴ്ചയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബിഗ് ബോസ് കിരീടത്തിനായി ശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംസാര വിഷയം ആയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ അപ്രതീക്ഷിത മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. അവസാന നിമിഷം എവിക്റ്റായ മത്സരാർത്ഥി നൂറയാണ്. ഒരൊറ്റ മത്സരാർത്ഥിയായി എത്തിയ ആദിലയും നൂറയും പിന്നീട് രണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ വോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റായി മാറുന്നു എന്നതായിരുന്നു കാരണം. ഇപ്പോഴിതാ ആദിലയുടെ എവിക്ഷനോടെ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നൂറയുടെ വോട്ടിങ് നിലയിൽ കാര്യമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
എന്തൊക്കെ ആയാലും ആരായിരിക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 വിജയി എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് പ്രേക്ഷകരും. ഇതിനിടയിൽ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് റീഎൻട്രി നടത്തിയ മുൻ മത്സരാർത്ഥികൾ എല്ലാം ഇന്ന് മടങ്ങും.
