Bigg Boss Malayalam Season 7: അഞ്ച് വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികൾ; ഇനി മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടറിയണം

ബിഗ് ബോസിൽ മത്സരം കടുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികൾ കൂടി ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ച് പേരാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മെയിൽ കണ്ടസ്റ്റന്റുകളും 2 ഫീമെയിൽ കണ്ടസ്റ്റന്റുകളുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജിഷിൻ, പ്രവീൺ, സാബുമാൻ, മസ്താനി, വേദ് ലക്ഷ്മി, എന്നിവരാണ് പുതിയതായി പ്രവേശിച്ചവർ.
പുറത്തുനിന്ന് ഇത്രയും ദിവസത്തെ കളി കണ്ട് വന്നവരാണ് വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി 16 പേരെയും കൃത്യമായി മനസിലാക്കി അവർ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുമൊക്കെ മനസിലാക്കിയാണ് 5 പേരും ബിബി വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ഗെയിം പ്ലാനുകളോടെയാണോ 5 പേരും വീടിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വഴിയെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ പൊളിച്ചടുക്കുമോ ഇംപാക്ട് ഉണ്ടാക്കുമോ ഇവർ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
ഇപ്പോൾ 21 പേരാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. വീട്ടിലെ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ നെവിൻ ആണ്. കുരുക്കിടുന്ന ടാസ്ക് ആണ് ബിഗ് ബോസ് ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിനായി നൽകിയത്. കിച്ചൺ, വെസ്സൽ, ഫ്ലോർ, ബാത്റൂം ക്ലീനിങ്ങിനുള്ള ആളുകളെയും ക്യാപ്റ്റൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു.
മോഹൻലാൽ യുഎസിൽ ആയതിനാൽ ഇപ്രാവശ്യം വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം വെള്ളിയാഴ്ച മോഹൻലാൽ യുഎസിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് മത്സരാർത്ഥികളുമായി സംസാരിച്ചു. ശാലിക്കേണ്ടവരെ ശാസിക്കുകയും അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ നൽകുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു.
