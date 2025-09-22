ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. 50 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ മത്സരങ്ങളുടെ കാഠിന്യം വർധിക്കുകയും ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയുമാണ്. ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ അതിൽ അധികമോ ആളുകൾ എവിക്ട് ആകുകയാണ്. ഇത്തവണ എവിക്ട് ആയത് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മത്സരാർത്ഥി റെന ഫാത്തിമയായിരുന്നു. 50 ദിവസം ഉറപ്പായിട്ടും ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് റെന വീട്ടിലേക്ക് കയറിയത്. പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കൃത്യം 50ാം ദിവസം റെന ബിബി വീട്ടിൽ നിന്നും എവിക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്.
എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ നോമിനേഷൻ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ആകെ 15 പേരിൽ 11 പേരും നോമിനേഷനിലുണ്ട്. ഷാനവാസ്, അനീഷ്, ജിഷിൻ, അക്ബർ, സാബുമാൻ, അഭിലാഷ്, ബിന്നി, ആര്യൻ, ജിസേൽ, ആദില, ലക്ഷ്മി എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ നോമിനേഷനിൽ ഉള്ളത്. അനുമോൾ, നൂറ, നെവിൻ, ഒനീൽ എന്നിവരാണ് നോമിനേഷനിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർ. ഇത്തവണ 7 പേർ രണ്ടുപേരെ വീതം ഓപ്പൺ നോമിനേഷനായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ നൂറ തന്റെ നോമിനേഷൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അക്ബറിനെയാണ്.
ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ ചെയ്തവർ -
ജിസൈൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അഭിലാഷ് , ബിന്നി എന്നിവരെയാണ്. അനീഷ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആദില, ലക്ഷ്മി, ലക്ഷ്മി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ജിസൈൽ, ജിഷിൻ, ആര്യൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അനീഷ്, ബിന്നി, സാബു മാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ജിഷിൻ , അനീഷ്, ഒനിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഷാനവാസ്, ജിഷിൻ, ജിഷിൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് സാബുമാൻ, അനുമോൾ
കൺഫഷൻ റൂമിൽ പോയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തവർ -
ഷാനവാസ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ബിന്നി, അഭിലാഷ് എന്നിവരെയാണ്. നെവിൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഷാനവാസ് , ആദില, ആദില നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ജിഷിൻ, അനീഷ്, അനുമോൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ലക്ഷ്മി, സാബു മാൻ, അക്ബർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ജിഷിൻ , അനീഷ്, ബിന്നി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ജിസൈൽ, ആര്യൻ, അഭിലാഷ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആര്യൻ, ലക്ഷ്മി എന്നിങ്ങനെയാണ്.
ഇന്ന് രാത്രി എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ട മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. 11.59 വരെയെ ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
