  • Bigg Boss Malayalam Season 7: ഈ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ക്യാപ്റ്റന്മാർ; പക്ഷേ എവിക്ഷൻ മുക്തിയില്ല, ഇത് ഏഴിന്റെ പണിയോ?

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 21, 2025, 06:14 PM IST
ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ അതിന്റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മത്സരാർത്ഥികൾ എവിക്ട് ആയി ആയി ഇപ്പോൾ 9 പേരാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. ടിക്കറ്റ് ടു ഫിനാലെ ടാസ്ക്കുകളും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മോഹൻലാൽ ആണ് ടിക്കറ്റ് ടു ഫിനാലെ ടാസ്ക്കുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആദ്യ ടാസ്കിൽ ജയിച്ചത് നെവിനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടാസ്കിൽ ആര്യനും വിജയിച്ചു. 

ഈ ആഴ്ചത്തെ ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റനെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അക്ബർ‌, ആര്യൻ, നെവിൻ എന്നിവരെയാണ് ഇത്തവണ സഹമത്സരാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മൂന്ന് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അതിലൊരാൾ ക്യാപ്റ്റനാകുന്നതാണ് ബിബി ഹൗസിലെ പതിവ്. ഒരു ടാസ്ക് വച്ച് അതിൽ വിജയിക്കുന്നയാൾ ക്യാപ്റ്റനാകും. ഒപ്പം ക്യാപ്റ്റനാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് നോമിനേഷനിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുമാകും. 

എന്നാൽ ഇത്തവണ ബി​ഗ് ബോസ് ഹൗസിന് മൂന്ന് ക്യാപ്റ്റന്മാരാണുള്ളത്. അക്ബർ, ആര്യൻ, നെവിൻ എന്നീ മൂന്ന് പേരെയുമാണ് ടാസ്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ ബി​ഗ് ബോസ് ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരിൽ ആർക്കും തന്നെ നോമിനേഷനിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കില്ല എന്നും ബി​ഗ് ബോസ് അനൗൺസ് ചെയ്തു. ഇതോടെ നോമിനേഷൻ ഫ്രീയാകുമെന്ന മൂവരുടെയും പ്രതീക്ഷ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ബി​ഗ് ബോസ് മൂന്ന് പേർക്കും ഏഴിന്റെ പണി നൽകിയിരിക്കുന്നതാണോ ഇത്.

മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷക വിധിക്കായി മൂവരും നോമിനേഷനിലും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആദില, ഷാനവാസ് എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ നോമിനേഷനിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർ. ബാക്കി ഏഴ് പേരും നോമിനേഷനിലുണ്ട്. 

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalamബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളം

