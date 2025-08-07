Bigg Boss Malayalam Season 7: രേണുവിന് അക്ബർ ഇട്ട പേര് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്; സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതെന്ന് രേണു, വിമർശനം

ബിഗ് ബോസ് ടാസ്കിനിടെ രേണു സുധിയെ അക്ബര് ഖാന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് വിളിച്ചതിൽ വിമർശനം ഉയരുന്നു. ഹൗസ്മേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെയും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് ഇരട്ടപ്പേരും ഓമനപ്പേരും നൽകുക എന്നതായിരുന്നു മോർണിംഗ് ടാസ്കായി ബിഗ് ബോസ് നൽകിയത്. ഈ ടാസ്കിനിടെയാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച സംഭവമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ടാസ്കിൽ ഓരോരുത്തരായി അവർക്കിഷ്ടമുള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും വിളിച്ച് പേരുകൾ ഇട്ടു. ഇതിനിടെ അക്ബർ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് രേണു സുധിയെയാണ്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്നാണ് രേണുവിന് നൽകുന്ന പേരെന്ന് അക്ബർ പറഞ്ഞു. രേണുവിൽ ഒരുപാട് ടോക്സിക് കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തുവെന്നാണ് അക്ബർ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റുകൾ കളയുന്ന ഇടമല്ലേ അത്. അതുകൊണ്ട് ആ പേര് കൊടുക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അക്ബറിന്റെ വിശദീകരണം.
എന്നാൽ ടാസ്കിന് ശേഷം രേണു ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു പേര് തനിക്ക് ഇട്ടത് രേണുവിന് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തുവെന്നാണ് രേണു പറയുന്നത്. സ്ത്രീത്വത്തെ തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രതികരണമായിരുന്നു അക്ബറിന്റേതെന്ന് രേണു പ്രതികരിച്ചു.
'അപ്പൻ ഉപേക്ഷിച്ച അപ്പൻ മരിച്ച എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ അമ്മമാർ, അവരെയൊക്കെ പ്രതിനധീകരിച്ചാണ് താൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പുറത്ത് പലരും തന്നെ മോശമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താൻ ഒരു വിധവയാണെന്നും സിംഗിൾ മദർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ രേണു താൻ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നടന്നാൽ മോശം സ്വഭാവക്കാരിയായി എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. പല അസഭ്യങ്ങളും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആദ്യം ആയാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് എന്നെ ഒരാൾ പറയുന്നത്, സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്നാൽ എന്താ.മനുഷ്യ വിസർജ്ജ്യം കൊണ്ടിടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ? ഇത് സ്ത്രീത്വത്തെ തന്നെ അവഹേളിക്കുന്നാണ്. ഞാൻ എന്ന സ്ത്രീ ഉരുകി പോയി എന്നും രേണു പറഞ്ഞു.
അക്ബറിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉരുന്നത്. മോഹൻലാൽ എത്തുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഇത് സംസാരിക്കണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അക്ബറിനെ പുറത്താക്കണമെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അക്ബറിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട്.
