Bigg Boss Malayalam Season 7: പോയവരെല്ലാം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്; ബി​ഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വീണ്ടും സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ

ശരത്ത്, കലാഭവൻ സരി​ഗ, ശാരിക തുടങ്ങിയവരാണ് ആദ്യം ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 3, 2025, 04:33 PM IST
  • ഫിനാലെ വീക്ക് ആയതിനാൽ ഇന്ന് ഷോയിലെ മുൻ മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
  • ശരത് അപ്പാനിയാണ് ആദ്യമായി ബിബി വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ന്റെ അവാസനത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏഴ് പേരാണ് നിലവിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളത്. ഷാനവാസ്, അനീഷ്, നെവിൻ, നൂറ, ആദില, അക്ബർ, അനുമോൾ എന്നിവരാണ് ഫിനാലെ വീക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ആരൊക്കെയാകും ടോപ് ഫൈവിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. 

ഫിനാലെ വീക്ക് ആയതിനാൽ ഇന്ന് ഷോയിലെ മുൻ മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ശരത് അപ്പാനിയാണ് ആദ്യമായി ബിബി വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ മത്സരാർത്ഥികൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രോമോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: Kerala State Film Awards: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി, നടി ഷംല ഹംസ

ശരത്തിന് പിന്നാലെ കലാഭവന്‍ സരിഗയും ശാരികയും അകത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്രോമോയിലുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രോമോയിൽ മുൻഷി രഞ്ജിത്, ബിൻസി, ശൈത്യ തുടങ്ങിയവർ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും കാണാം. ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ തങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെ ബിഗ് ബോസില്‍ വച്ചുതന്നെ വീണ്ടും കാണാനും സൗഹൃദം പുതുക്കാനും കഴിഞ്ഞതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ. 

ഞായറാഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയായി വന്ന സാബുമാൻ ആണ് എവിക്ട് ആയത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അടിയും വഴക്കും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിട്ടാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. 

മുൻ സീസണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ സീസണിലെ വിജയി ആരായിരിക്കും വിജയി ആകുകയെന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ ജനപ്രീതി.

