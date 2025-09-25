English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:58 PM IST
  • അനീഷ് വിളിക്കുമ്പോൾ താൻ പോടോ, തരത്തിൽ പോയി കളിക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് ആദില പറഞ്ഞത്.
  • തുടർന്ന് താൻ പോയി പാത്രം കഴുകിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അനീഷ് പോകുന്നുണ്ട്.
  • ആ സമയം ആദില എഴുന്നേറ്റ് അനീഷ് ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് നിലത്തിടുകയും തലയിണ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസിൽ ആദില - അനീഷ് ഫൈറ്റ്; ആദില അതിരുകടക്കുന്നുവെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

ബി​ഗ് ബോസിൽ അടിയുടെ പൂരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു വീക്ലി ടാസ്ക് ഇവരുടെ അടി കാരണം റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു. കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു ​ഗെയിമും വ്യക്തിപരമാക്കി എടുത്ത് കളിക്കുകയാണ് പലരും. 

ഇതിനിടെ അവിടെ മറ്റൊരു ഫൈറ്റ് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അനീഷ് - ആദില എന്നിവർ തമ്മിലാണ് ആ അടി നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിന് ശേഷം ആദിലയെ അനീഷ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ വാശിക്കായിരിക്കാം ആദില അനീഷിനെ നിരന്തരം അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. 

അനീഷ് ചെയ്യുന്നതിലും പറയുന്നതിലും എല്ലാം ആദില കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പുതിയ പ്രോമോയിലും ആദിലയും അനീഷും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അനീഷ്, ആദില, ജിസേൽ തുടങ്ങിയവരാണ് വെസ്സൽ ടീമിലുള്ളത്. ആദില പലപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ തൊട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വെസ്സൽ ടീം ക്യാപ്റ്റനായ അനീഷ് റൂമിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന ആദിലയെ പാത്രം കഴുകാൻ വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രോമോയിൽ കാണുന്നത്. 

അനീഷ് വിളിക്കുമ്പോൾ താൻ പോടോ, തരത്തിൽ പോയി കളിക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് ആദില പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് താൻ പോയി പാത്രം കഴുകിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അനീഷ് പോകുന്നുണ്ട്. ആ സമയം ആദില എഴുന്നേറ്റ് അനീഷ് ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് നിലത്തിടുകയും തലയിണ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പാടില്ല എന്ന് നൂറ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദില അത് കേൾക്കുന്നില്ല. ശേഷം പാത്രം കഴുകാൻ ചെന്ന് സ്പൂൺ ഒക്കെ വലിച്ചെറിയുകയും അഴുക്ക് വെള്ളം അനീഷിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രോമോയിൽ കാണാം. 

ബിബി ഹോട്ടൽ ടാസ്കിന് ശേഷം ആദിലയ്ക്ക് വൻ നെ​ഗറ്റീവ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനീഷിനോടുള്ള ആദിലയുടെ പെരുമാറ്റവും വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിറാഷ് എന്ന സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞതിന് അനീഷിന് ആസിഫ് അലി നൽകിയ ചോക്ലേറ്റ് അനീഷ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. ഇത് ആദില കട്ടെടുക്കുകയും എന്നാൽ താൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് കള്ളം പറയുകയും ചെയ്തു. പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം ആദിലയ്ക്ക് എതിരായിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. 

