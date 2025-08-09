Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ രേണുവും അനീഷും പൊരിഞ്ഞ അടി

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ൽ കൊമ്പുകോർത്ത് രേണു സുധിയും അനീഷും. രേണു ഉറങ്ങാനായി കണ്ണടച്ചെന്ന അനീഷിന്റെ ആരോപണമാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന് ആധാരം. വഴക്കിനിടയിൽ ആരാണ് സുധി? എന്ന അനീഷിന്റെ ചോദ്യമാണ് രേണുവിന്റെ നിയന്ത്രണം പോകാൻ കാരണമായത്.
സംഭവം നടക്കുന്നത് ലിവിങ് റൂമിൽ രേണു ബീൻ ബാഗിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ്. ആദ്യം അനുവിനോട് പൊരുതിയ ശേഷമാണ് അനീഷ് രേണുവിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞത്. രേണു ഉറങ്ങുവാണെന്നും അതിന് സമ്മതിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അനീഷ് എത്തി. അൽപം പോലും വിടാതെ രേണുവും പൊരുതുന്നുണ്ട്.
ഞാന് കണ്ണടയ്ക്കും തലകുത്തിയും നിൽക്കും താൻ തന്റെ കാര്യം നോക്കടോ എന്നുള്ള രേണുവിന്റെ പ്രതികരണവും നമുക്ക് കേൾക്കാം. മാത്രമല്ല എന്റെ പേര് ആദ്യം ശരിയായി വിളിക്കാനും രേണു അനീഷിനോട് പറഞ്ഞു. രെണു എന്നാണ് രേണുവിനെ അനീഷ് വിളിക്കുന്നത്. തന്നെ രേണു സുധി എന്ന വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ രേണുവിനോട് ഈ സുധി ആരാ? എന്ന് അനീഷ് ചോദിച്ചു. ഇതാണ് രേണുവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സുധി ചേട്ടന്റെ പേര് തൊട്ട് കളിക്കരുതെന്നും ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരം വേണ്ടെന്നും മരിച്ച് പോയ ആളെ എന്തിനാ വിളിക്കണേ എന്നും രേണു അനീഷിനോട് ചോദിച്ചു.
ഇതിനിടയിൽ അനീഷ് നാണംകെട്ടവനാണെന്നും അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും രേണു ബിഗ് ബോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീ മാറുമല്ലോ എന്ന് അനീഷിനോട് രേണു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും ക്യാപ്റ്റനെന്നും ഹൗസിലുള്ളവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും അനീഷ് തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ രേണു ഫയറാണ്, രേണുവിനോട് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ അനീഷിനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഷാനവാസും എത്തിയിരുന്നു.
അനീഷ് രേണുവുമായി മാത്രമല്ല അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഷാനവാസ്, അക്ബർ, ആര്യൻ, അപ്പാനി ശരത്ത് ഇവരെയെല്ലാം അനീഷ് മാക്സിമം ട്രിഗർ ചെയ്ത് വെറുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യവും.
