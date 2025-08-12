English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: അയാൾ പുറത്തായാൽ പിന്നെ ഇത് സീരിയൽ..! സീസണിലെ ഏറ്റവും ജനുവിനായ വ്യക്തിയാണ് അനീഷെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

ബി​ഗ് ബോസ് എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്ന് നീണ്ട അവധിയെടുത്താണ് അനീഷ് വന്നിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 12, 2025, 02:58 PM IST
  • ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ സ്ട്രാറ്റജിയുമായെത്തിയ അനീഷ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷപ്രീതി നേടി.
  • ആദ്യം ആദ്യം പ്രേക്ഷകരെയും വെറുപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പതിയെ പതിയെ അയാളുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതെന്ന് പ്രേക്ഷകർ മനസിലാക്കുന്നു.

ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സംഭവ ബഹുലമായ ആദ്യ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ഫാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അനീഷ് എന്ന പേരായിരിക്കും പലരും പറയുക, കോമണർ അനീഷ്. വീടിനുള്ളിൽ ഉള്ള എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ അനീഷിന് ഫാൻബേസ് ഉണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ. 

ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ സ്ട്രാറ്റജിയുമായെത്തിയ അനീഷ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷപ്രീതി നേടി. ആദ്യം ആദ്യം പ്രേക്ഷകരെയും വെറുപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പതിയെ പതിയെ അയാളുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതെന്ന് പ്രേക്ഷകർ മനസിലാക്കുന്നു. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അയാൾക്കെതിരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒറ്റായാൾ പോരാട്ടമാണ് അനീഷ് നടത്തുന്നത്. ആരുടെ വാക്കുകളും അനീഷിനെ അൽപം പോലും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഷോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷൻ സർപ്രൈസ്; രേണുവും അനീഷുമടക്കം 6 പേരിലൊരാൾ വ്യാഴാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുറത്ത്!

ബി​ഗ് ബോസ് എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്ന് നീണ്ട അവധിയെടുത്ത് വന്ന ആളാണ് അനീഷ്. ഹൗസിനുള്ളിൽ എത്രയൊക്കെ പ്രവോക്ക് ചെയ്താലും എത്ര പേർ വളഞ്ഞിട്ട് അക്രമിച്ചാലും ഇതുവരെ മോശമായ ഒരു വാക്ക് പോലും അനീഷിന്റെ വായിൽ നിന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. ബി​ഗോ ബോസിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുസരിച്ചാണ് അനീഷ് മത്സരിക്കുന്നത്. 

അതേസമയം മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷന്റെ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അനീഷിന്റെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടാസ്കുകളിലെ പ്രകടനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും എവിക്ഷൻ. എന്നാൽ ഷോയിൽ നിന്നും അനീഷ് ഔട്ടായാൽ പിന്നെയിത് വെറും സീരിയൽ ആയി പോകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അനീഷ് ഒരേ പോലെ എതിരാളിയാണ്. ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും ജനുവിനായ വ്യക്തിയാണ് അനീഷെന്നും പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 

Bigg BossBigg boss MalayalamBigg Boss Malayalam season 7Aneeshബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7

